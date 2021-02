McLaren lève le voile sur la MCL35M

Le bal des présentations est lancé ! Et en raison du gel des châssis qui limite les développements possibles, c'est près d'un mois avant les essais hivernaux que McLaren mène la danse, dévoilant sa MCL35M au public. Cette monoplace est logiquement une évolution directe de la MCL35 de l'an passé, qui a permis à la légendaire écurie britannique de faire son retour dans le top 3 du championnat des constructeurs, de justesse. Côté livrée également, elle conserve l'orange et le bleu des saisons passées.

L'évolution majeure à Woking est bien sûr le changement de motoriste : McLaren s'est séparé de Renault pour adopter les unités de puissance Mercedes, modification qui a requis l'utilisation des deux jetons de développement autorisés dans le contexte de ce gel des châssis. L'équipe a néanmoins bon espoir de faire un bond en avant dans la hiérarchie grâce à ce facteur, allié à des évolutions aérodynamiques restées libres.

"Après une année 2020 difficile mais gratifiante, nous avons remis les compteurs à zéro pour cette saison alors que nous poursuivons notre chemin vers l'avant de la grille", déclaer Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "Cette saison va être encore plus dure, mais nous sommes prêts à relever ce défi."

Carlos Sainz ayant pris la direction de Maranello, la MCL35M sera pilotée par Lando Norris et son nouveau coéquipier Daniel Ricciardo, premier vainqueur en Grand Prix à courir chez McLaren depuis le départ de Fernando Alonso fin 2018.

"Nous sommes tous extrêmement satisfaits de la progression de Lando, qui était pilote d'essais et de développement en 2017 et est devenu en 2020 le plus jeune Britannique à monter sur le podium", commente Andreas Seidl, directeur d'équipe. "Sa passion et son expérience de ce sport grandissent de concert, et il est désormais l'un des pilotes les plus rapides et enthousiasmants sur la grille."

"Daniel représente le nouveau cap de notre équipe, et sa décision de McLaren entérine les progrès que nous faisons. Ce vainqueur en Grand Prix et formidable compétiteur va apporter l'énergie et l'expérience pour hisser McLaren vers l'avant du peloton."

"Ensemble, Lando et Daniel composent l'un des duos de pilotes les plus compétitifs en F1. Avec ces deux-là au volant de la MCL35M, nous savons que nous aurons une équipe totalement dévouée à la quête de la performance en piste." Performance qu'il faudra chercher dans 25 jours, au moment des tests de pré-saison, à Bahreïn.