Verstappen : "Ça va être assez compliqué de dépasser"

Les qualifications du Grand Prix de Russie se sont plutôt bien passées pour Max Verstappen. Certes, le pilote Red Bull prendra le départ du fond de grille après avoir été équipé d'une unité de puissance neuve, et par conséquent, il n'a pas daigné signer le moindre chrono en qualifications. Cependant, dans le même temps, son rival pour le titre Lewis Hamilton est parti à la faute à deux reprises en Q3 et ne sera que quatrième à l'extinction des feux. C'est donc une course intéressante qui s'annonce à Sotchi, et le Néerlandais peut espérer limiter la casse, même s'il va falloir remonter pour cela.

Max, vous aviez l'une des voitures les plus lentes en essais libres, vous avez dit hier ne pas pouvoir dépasser avec une telle vitesse de pointe. À quel point avez-vous modifié les réglages pour demain ?

Ah, mais hier, ce n'était pas complètement représentatif, car certains ont augmenté la puissance ou avaient moins de carburant, donc ça ne m'inquiétait pas trop. Mais nous avons fait quelques changements, et je suis confiant pour demain que nous ayons fait les bons changements. Malgré tout, ça va être assez compliqué de dépasser.

À quoi pouvez-vous vous attendre désormais ?

Je ne sais pas. Tout dépend également du premier tour ou des choses qui vont se passer pendant la course. Bien sûr, je vais essayer de marquer des points, mais j'ai aussi besoin d'un peu d'aide, que certaines choses tournent mal à l'avant, disons. Mais on verra.

Neuvième, Sergio Pérez n'est pas vraiment en position de vous aider…

En fin de compte, quand on part du fond de grille, il faut le faire soi-même. Quoi qu'il arrive devant, de toute façon, je ne suis pas impliqué là-dedans. Ces qualifications étaient relativement délicates de toute façon, et ce n'est jamais facile de prendre la bonne décision, comme on le voit avec quelques pilotes.

Lewis Hamilton est parti à la faute à l'entrée de la voie des stands. Étiez-vous surpris de le voir commettre ce genre d'erreur ?

À ce moment-là, on est passé dans l'entrée des stands quelques fois, alors je pense qu'on comprend à quel point c'est glissant. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu le replay rapidement, je ne l'ai pas vraiment regardé complètement. Bien sûr, il vaut mieux ne pas commettre cette erreur, mais j'imagine qu'il le sait lui-même.

En partant de là où vous êtes demain, vous devez être content de voir ce top 3 et une hiérarchie si chamboulée ?

Je pense qu'en général cela a rendu les qualifications un peu plus passionnantes. On a vu des pilotes chausser les slicks à un moment où la piste n'était pas encore prête, mais ils espéraient évidemment que la piste s'améliore. Oui, c'était un top 3 sympa, je dirais.

Est-ce que ça rend votre remontée un peu plus difficile ? George Russell aurait été plus facile à dépasser, d'habitude.

C'est peut-être un petit peu mieux, mais je ne m'attends évidemment pas à ce que George reste là très longtemps, vu le rythme général de la voiture sur le sec – au moins peut-être au départ et lors des premiers tours, ce sera un peu plus intéressant à l'avant.

Espérez-vous que le top 3 puisse ralentir Hamilton pendant un moment ?

J'imagine qu'ils se battent aussi dur que possible de toute façon, pour essayer de défendre leur place. Il faut juste que je me concentre sur ma propre course et que je remonte. Puis on verra ce qui se passera.

Quel type de conditions aimeriez-vous avoir demain, comme aujourd'hui ou du sec ?

J'imagine qu'il serait un peu plus facile de dépasser sous la pluie, mais j'imagine que ça va être sec demain. Nous allons donc simplement devoir tracer notre chemin sur le sec.

Avez-vous pu vous faire une idée de votre rythme par rapport à celui de Mercedes ce week-end ? Tout le monde dit que c'est une piste taillée pour Mercedes.

C'était un petit peu difficile, mais ils avaient quand même l'air très compétitifs. Comme je l'ai dit, j'ai apporté quelques changements à la voiture, j'espère que ça va aider un peu, et bien sûr ils ont tous augmenté la puissance en EL2 pour un tour rapide. De mon côté, je savais que je partais du fond de grille, donc il n'y avait aucune raison de le faire. J'imagine que nous allons devoir attendre de voir à quel point nous allons être compétitifs. Bien sûr, je pense qu'ils sont un peu plus rapides en qualifications qu'en course, selon ce qu'ils ont ou ce qu'ils peuvent extraire, mais ce n'est pas grave.

Avez-vous été impliqué dans les discussions concernant le circuit sur lequel encaisser la pénalité moteur ?

Nous en avons parlé, mais avec les conditions météo et tout ce qui se présentait, ainsi que les tours que nous avons faits ici, je pense que c'était la bonne décision de le faire ici. Nous savions devoir en prendre une de toute façon, nous essayons donc juste de souffrir une fois en espérant un bon résultat en course.

Un autre circuit a-t-il été envisagé ?

Non, nous avons simplement étudié les circonstances. Disons que si nous avions été vraiment rapides ici, nous ne l'aurions pas pris et l'aurions peut-être pris sur un autre circuit, mais nous n'en sommes pas arrivés là.

Propos recueillis par Luke Smith