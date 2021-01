McLaren annonce la date de présentation de sa F1 2021

Après Ferrari et Alfa Romeo notamment, c'est au tour de McLaren de donner des informations sur la présentation de sa monoplace pour la saison 2021 de Formule 1. La MCL35M, qui succède à la MCL35 avec un nom similaire en raison du gel des châssis, sera donc présentée le 15 février prochain à 20h, heure française. L'événement aura lieu au McLaren Technology Centre, à Woking (Royaume-Uni), et pourra être suivi en direct.

Lire aussi : McLaren a démarré son moteur Mercedes à Woking

Cette monoplace a la particularité de renouer avec les unités de puissance Mercedes, avec lesquelles McLaren a connu le succès de 1995 à 2014 avant de se tourner vers Honda puis Renault de manière relativement infructueuse. L'écurie était néanmoins sur une pente ascendante avec le Losange, accrochant la troisième place du championnat des constructeurs 2020, et va tenter de continuer sur cette lancée.

La MCL35M arborera les numéros 3 et 4, pilotée par Lando Norris et Daniel Ricciardo. Ce dernier remplace Carlos Sainz à Woking après avoir réalisé une superbe saison 2020 chez Renault : il a pris la cinquième position du classement général avec 119 points au compteur. Chez McLaren, on espère que l'entente des deux hommes sera aussi bonne que celle de Norris avec Sainz.

"[Ricciardo] est un excellent pilote avec qui travailler", a notamment déclaré le directeur technique James Key, qui a collaboré avec l'Australien chez Toro Rosso. "Il aura accumulé beaucoup d'expérience et de connaissances depuis la dernière fois que j'ai travaillé avec lui, donc je pense qu'il aura plusieurs longueurs d'avance sur ce qu'il était à l'époque au niveau de ce qu'il apportera à l'équipe."

"Il arrive en tant que vainqueur de course confirmé et est quelqu'un qui peut se mesurer aux meilleurs pilotes. Daniel est très facile à vivre, mais il est extrêmement déterminé et cela a un effet positif sur n'importe quelle équipe. Il sera une référence pour nous et, avec Lando, nous aurons l'un des meilleurs duos de pilotes du paddock."