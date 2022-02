Meta Drivers : du Metaverse à des cadeaux bien réels

Charger le lecteur audio

Web 3, NFT, Metaverse… Un vocabulaire que l'on entend de plus en plus autour de nous et qui s'octroie quotidiennement une place médiatique de plus en plus importante. Et alors que les développements de projets de biens numériques uniques qui s'acquièrent en cryptomonnaies explosent de toutes parts, difficile, parfois, de comprendre ce qui les différencie ou quelle utilité ceux-ci revêtent !

Le sport de haut niveau, en particulier, est devenu un terrain de jeu attrayant pour les porteurs de projets de tokens s'appuyant sur la blockchain, ou ceux intéressés par les expériences de gaming et de réalité augmentée. Les passerelles et interactions sont évidentes entre ces différents univers, tout en gardant bien entendu en tête que nombreux (voire majoritaires) sont les investisseurs ne s'intéressant aux NFT que pour prendre part à opportunités de spéculation financière… ce qui ne retire aucunement aux fans d'expériences technologiques ou aux passionnés de sport ou aux collectionneurs le plaisir de pouvoir s'approprier un item unique, et d'en faire ou non usage parmi le panel d'opportunités proposées.

S'abonner au compte NFT Meta Drivers Discords pour gagner des cadeaux

Le projet Meta Drivers, qui sort de terre cette semaine après un développement soigneux, nous intéressera donc bien évidemment en raison de son ADN se voulant orienté vers le milieu de la compétition automobile, tout comme pour ce qu'il propose au-delà de l'achat pur d'œuvres NFT…comme le fait de remporter des cadeaux intéressants !

Alors que la F1 et les équipes plongent à bras ouverts dans cet univers, Meta Drivers se présente comme une collection initiale de 6666 NFT représentant des pilotes de course en 3D. Toutes uniques, ces pièces pourront, bien au-delà d'être simplement collectionnées, permettre à leurs propriétaires de prendre part à des jeux et évènements exclusifs dans le Metaverse (réalité virtuelle) à partir du mois de juin. Il y sera possible de remporter des lots, bien matériels, eux, et particulièrement alléchants pour tout amateur de sports mécaniques. Ainsi, volants Fanatec ou kits de simracing Playseat complets, places VIP pour de grands événements sports mécaniques d'une valeur unitaire de près de 2000€ et bien d'autres surprises, seront à gagner en animant la communauté Meta Drivers.

Remporter des lots même sans acquérir de NFT

Meta Drivers ne propose pas uniquement des récompenses aux collectionneurs de ses produits. Le projet compte de nombreuses facettes, décrites dans le compte Discord dédié. Un simple abonnement à celui-ci inscrit les utilisateurs à de nombreux jeux-concours gratuits et sans obligation d'achat permettant de remporter des prix attractifs jusqu'au 27 février. Il est temps de le rejoindre !

Côté artistique, le projet ne s'arrête pas là : le but des développeurs est de créer et d'entretenir une communauté active et passionnée par les sports mécaniques, sur laquelle tout repose pour donner vie à l'environnement imaginé dans le Metaverse, et d'engager les propriétaires de NFT sur le long terme en "hodlant" [conservant] leurs acquisitions plutôt que d'excessivement spéculer avec, notamment grâce aux possibles gains de lots et actions menées par le projet.

Des incarnations bien réelles

Se reposant sur le protocole Ethereum, Meta Drivers passe ainsi bien du côté bien réel avec son ambition ludique, et l'organisation d'événements physiques. Le projet désire avoir une portée réelle et permettra à ses utilisateurs de participer à une collecte de 100'000$ pour une œuvre caritative dédiée à la sécurité routière, ou encore au financement d'un jeune pilote pour une saison professionnelle de karting.

Le drop de la collection des NFT Meta Drivers est imminent et à suivre en s'abonnant au compte Discord dédié. On y trouvera notamment des visuels exclusifs, des informations très régulières sur les produits, leur utilisation, les évènements physiques et virtuels, ainsi qu'une communauté animée par des interviews de personnalités du monde des sports mécaniques.