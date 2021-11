Norris propose des qualifs sur un tour avant les courses sprint

Ce week-end, le Grand Prix de São Paulo est marqué par la troisième et dernière édition des Qualifs Sprint de la saison, la fin d'une expérimentation qui se reproduira l'an prochain sur pas moins de six rendez-vous.

Les Qualifs Sprint semblent donc être parties pour rester en Formule 1, mais reste à savoir si le format pourrait être adapté. En effet, la seconde séance d'essais libres organisée le samedi matin entre les qualifications traditionnelles et les Qualifs Sprint, de surcroît sous le régime de parc fermé, est loin de faire l'unanimité, puisqu'elle a pour seul intérêt réel d'évaluer la dégradation des pneus.

Ainsi, Lando Norris propose de supprimer les EL2 et de les remplacer par une seconde séance qualificative qui déterminerait la grille de départ de la course sprint, s'inspirant du format déjà utilisé dans l'élite de 2003 à 2005 avant l'adoption du système Q1-Q2-Q3 actuel.

"Ce que j'adorerais peut-être changer, c'est ça", commente Norris, qui a d'ailleurs tiré son épingle du jeu lors des Qualifs Sprint ce samedi, septième au départ et sixième à l'arrivée. "On aurait les qualifications le vendredi pour la course de dimanche. Puis il y aurait des qualifications sur un tour le samedi matin pour la course sprint de samedi. Des qualifications sur un tour, comme à l'époque."

"Je pense que ça pourrait être passionnant, à la place des EL2 que nous faisons maintenant. Par conséquent, le samedi serait un peu séparé du reste, j'imagine. Le sprint n'aurait donc aucune incidence sur la course de dimanche."

Du côté de la Formule 1, on réfléchit à la manière d'adapter les week-ends sprint à l'avenir. Le manager sportif de la discipline, Ross Brawn, ne cache pas penser aux grilles inversées, après la remontée phénoménale d'un Lewis Hamilton qui a multiplié les dépassements à Interlagos.

"Il ne fait pas de doute que nous discutons avec les équipes de la manière de faire du samedi un plus grand défi, de le rendre un peu plus intéressant", indique Brawn. "Je suis très optimiste quant à l'impact des nouvelles voitures, grâce à leur capacité à se battre en piste."

"Et ce qui fait l'objet de discussions, c'est la manière dont nous pouvons davantage récompenser pour le samedi, afin qu'il y ait bien plus de motivation à se battre pour des points le samedi. Je dois dire que je serais probablement très enthousiasmé par les grilles inversées, mais je pense que cela irait peut-être trop loin. Cependant, il y a plusieurs choses qui font l'objet de discussions."