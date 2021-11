Sainz : Un départ qui booste ma confiance

Carlos Sainz a sans aucun doute été le grand gagnant des Qualifications Sprint du Grand Prix de São Paulo. Le pilote Ferrari, qui désire soigner ses départs en cette fin de saison, a parfaitement tiré profit des pneus tendres pour gagner trois positions dans les quatre premiers virages. L'Espagnol s'est surtout illustré pour son dépassement audacieux sur Max Verstappen pour le gain de la deuxième place puis pour sa résistance héroïque face à l'autre Red Bull, celle de Sergio Pérez, malgré l'absence d'aide du DRS.

"Le départ était super, j'en avais besoin parce que je voulais m'améliorer sur les départs lors de cette deuxième partie de saison, donc en avoir un aussi bon aujourd'hui booste ma confiance", a commenté Sainz en sortant de sa monoplace. "Dans les trois premiers virages, j'ai vraiment attaqué et j'ai toujours essayé de gagner des positions. C'était très serré avec Checo et Max mais nous avons réussi à les doubler."

Dans le top 10 de la grille de départ, seuls quatre pilotes ont opté pour les tendres. Sans compter Sainz, Valtteri Bottas, poleman, Pierre Gasly, huitième, et Esteban Ocon, neuvième, ont également opté pour les gommes rouges.

Mais selon le pilote Ferrari, la décision concernant les pneus à utiliser lors du sprint n'est pas apparue comme une évidence puisque les tendres avaient certes quelques avantages face aux mediums mais aussi des inconvénients non négligeables. Finalement, la baisse des températures en fin de journée a fait pencher la balance du côté des tendres.

"Nous avons essayé [le pneu tendre] en EL2 et, comparé au medium, il n'était pas mauvais en matière de performance", a révélé Sainz. "Il était un peu plus mauvais en matière de dégradation et de surchauffe mais la température de la piste a chuté d'une dizaine de degrés pour les Qualifs Sprint et c'était suffisant pour passer d'une chance de 50% [avec le pneu tendre] à 51%. Ça a fonctionné mais, honnêtement, c'était très tendu."

Troisième sur la grille de départ de la course de dimanche, Sainz a dans ses rétroviseurs de sérieux prétendants au podium, à savoir Pérez, qui s'élance quatrième, et Lewis Hamilton, renvoyé au dixième rang à la suite de l'application de sa pénalité moteur. Conscient de la supériorité des Red Bull et des Mercedes sur les longues distances, Sainz garde le podium dans un coin de sa tête mais se concentre davantage sur sa propre course. Pour qu'elle soit réussie, il faudra de nouveau un bon départ et une bonne stratégie.

"Dès que l'un des pilotes de tête fera une erreur, il y aura une grosse opportunité de finir sur le podium", a-t-il assuré au micro de Sky Sports. "Mais ce n'est pas ma principale préoccupation parce que cela ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont le départ et la stratégie. C'est sur ces points que nous allons nous concentrer demain. [Il faut] continuer à bien gérer les pneus et à comprendre la voiture comme je le fais déjà. Les dernières 24 heures m'ont réussi alors continuons sur cette lancée."