La F1 va mettre en place de nouvelles incrustations TV

Dans le cadre de sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS), la F1 va mettre en place six nouvelles incrustations TV en temps réel pendant la campagne 2020.

Le premier de ces graphiques, qui sera présent dès le Grand Prix d'Autriche qui lancera la saison, va offrir aux fans le "Car Performance Score" (que l'on peut traduire par "score de performance de la voiture"). Il sera basé sur un certain nombre de statistiques concernant les forces de la monoplace, avec entre autres la puissance, l'adhérence, l'appui et la traînée. Quatre paramètres de base seront proposés : les virages à basse vitesse, les virages à haute vitesse, la vitesse en ligne droite et la maniabilité de la voiture.

À partir de la seconde course disputée à Silverstone, à savoir le GP du 70e Anniversaire, l'"Ultimate Driver Speed Comparison" (comparaison ultime de la vitesse des pilotes) fera son apparition et devrait permettre de comparer les pilotes actuels à ceux du passé. Les données pour ce faire remonteront jusqu'à la saison 1983 du Championnat du monde.

Au Grand Prix de Belgique, fin août, un graphique "High-Speed/Low-Speed Corner Performance" (performance dans les virages à haute/basse vitesse) va permettre aux téléspectateurs de voir comment les pilotes abordent les virages rapides (au-dessus de 175 km/h) et les virages lents (en dessous de 125 km/h).

Dans la seconde partie de saison, la F1 et AWS espèrent pouvoir présenter trois autres graphiques : "Driver Skills Rating" (évaluation des capacités des pilotes), "Car/Team Development and Overall Season Performance" (développement des voitures/équipes et performance globale sur la saison) et "Qualifying and Race Pace Prediction Graphic" (graphique de prédiction du rythme de qualifications et de course). Le "Driver Skills Rating" aura pour but d'identifier le meilleur pilote globalement en prenant en compte différentes performances, comme les qualifications, les départs, le rythme de course, la gestion des pneus et le style de dépassement/défense.

Jusqu'ici, la F1 a utilisé six graphiques originaux : "Exit Speed" (la vitesse à la sortie d'un virage), "Predicted Pit Stop Strategy" (prédictions sur les stratégies au stand en course), "Pit Window" (l'estimation de la fenêtre de ravitaillement), "Battle Forecast" (la prédiction du moment où un pilote va revenir sur un autre et la difficulté du dépassement potentiel), "Pit Strategy Battle" (la bataille entre deux pilotes vis-à-vis de leur stratégie d'arrêt au stand respective, notamment en phases d'undercut ou overcut) et "Tyre Performance" (le niveau de performance des pneus au cours d'un relais).

Ce dernier, introduit en fin d'année 2019, avait d'ailleurs, du propre aveu de Pirelli, étonné le manufacturier puisqu'il ne se basait pas sur des données que le manufacturier fournissait mais, comme l'a précisé la F1 plus tard, sur un calcul de la perte de temps au cours d'un relais "en analysant les informations de chronométrage et de télémétrie et en estimant le temps au tour perdu par les pneus, tout en calculant simultanément l'énergie de chaque pneu".