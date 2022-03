"Pas d'évolutions notables" pour Alpine à Djeddah

Charger le lecteur audio

Après un premier Grand Prix bouclé dans les points pour les deux voitures, et avec un laps de temps minimal, Alpine se présentera cette semaine à Djeddah sans changement particulier sur son A522. L'écurie française entend poursuivre sur la dynamique enclenchée en ouverture de la saison, à l'occasion d'un Grand Prix d'Arabie saoudite où Esteban Ocon s'était battu pour le podium il y a un peu plus de trois mois.

Pour Pat Fry, directeur technique en chef de l'écurie d'Enstone, il s'agit évidemment de continuer à apprivoiser la nouvelle réglementation et à comprendre une monoplace au potentiel très loin d'être encore optimisé.

"C’est toujours une bonne chose de terminer la première course avec les deux voitures dans les points, et tout autant de comprendre davantage comment la voiture fonctionne en conditions de course", souligne le Britannique. "Nous avons prouvé qu’elle était fiable, tant côté châssis que moteur, malgré quelques petits couacs ici et là, inhérents à toute première course."

"Nous avons une base solide sur laquelle travailler et allons poursuivre notre apprentissage ce week-end. Les pilotes l’apprécient car il est rapide et procure des sensations. Nous n’aurons pas d’évolutions notables, mais nous allons mener à bien des tests intéressants lors des essais libres, ce qui nous donnera des idées pour les concepts à venir. Comme il s’agit d’un circuit à faible appui, l’aileron arrière sera différent."

Les prochaines véritables évolutions sont prévues pour le Grand Prix d'Australie le mois prochain. "Nous avons mis en place un plan de développement et travaillons aussi dur que possible pour la course de Melbourne et les suivantes", promet Pat Fry.

Alpine utilisera à nouveau sa livrée rose à Djeddah.

Il y aura tout de même du changement pour Esteban Ocon, qui retrouvera définitivement la version évoluée des pontons dont il n'avait pas pu bénéficier en qualifications et en course à Bahreïn après avoir rencontré un sérieux problème en essais libres. Cette fois-ci, le pilote tricolore aura donc scrupuleusement le même matériel que son coéquipier Fernando Alonso.

"C'est vraiment chouette de pouvoir courir dans la foulée du Grand Prix de Bahreïn", se réjouit le Normand, septième à Sakhir. "Il sera essentiel de poursuivre sur cette dynamique positive en Arabie saoudite. C’était génial de pouvoir enfin conduire l’A522 en conditions de course et j’ai hâte d’en reprendre le volant dans quelques jours à Djeddah. Nous y avons roulé il n’y a pas si longtemps, donc le circuit ne nous est plus inconnu, contrairement à l’an passé."

"C’est un tracé amusant et rapide, dans le même esprit que celui de Bakou. Les voitures et les pilotes y sont poussés dans leurs retranchements et la moindre petite erreur se paie cher. Personnellement, j'aime beaucoup et j’y ai d’ailleurs raté de peu le podium l’an dernier. C’est super d’y retourner et nous allons tout faire pour boucler un nouveau week-end solide."