Pérez : Gasly m'a fait perdre "une seconde, voire plus"

Pierre Gasly a-t-il indirectement coûté le doublé à Red Bull au Grand Prix d'Abu Dhabi et au championnat des pilotes ? Sergio Pérez déplore en tout cas la manière dont le pilote AlphaTauri a influencé sa remontée sur Charles Leclerc.

Ayant réalisé un second arrêt au stand quand son rival monégasque n'allait pas en faire un deuxième, Pérez s'efforçait tant bien que mal de réduire l'écart en fin d'épreuve, sachant qu'il devait repasser devant afin de conserver la deuxième place du classement général. Au 56e des 58 tours, Pérez comptait – si l'on se fie à l'affichage de la réalisation TV – 2,8 secondes de retard sur Leclerc à la sortie du virage 5. La présence d'Alexander Albon et de Gasly devant lui a permis d'activer son DRS, et il a ainsi réduit l'écart à 2,2 secondes au bout de la ligne droite.

Cependant, c'est le moment qu'a choisi le Français pour porter une attaque sur Albon, sans envisager de laisser passer la Red Bull. Pérez a perdu six dixièmes dans l'enchaînement des virages 6-7 avant d'activer son DRS une deuxième fois pour doubler Gasly en agitant le poing, Albon s'écartant dans la courbe suivante. Débarrassé des deux retardataires, Pérez était à 2,5 secondes de Leclerc ; il a franchi la ligne d'arrivée avec 1,3 seconde de retard.

"J'ai certainement perdu un peu de temps, probablement une seconde, voire plus", estime Pérez. "Il y avait clairement des drapeaux bleus, mais il était dans une bataille, et c'est très dur de céder la position. Je crois qu'il envisageait de tenter un dépassement, mais je me suis retrouvé là. J'ai cru qu'il avait laissé la porte ouverte, je me suis lancé et heureusement j'ai pu freiner au dernier moment ; sinon, il y aurait eu un contact. En temps normal, Pierre aurait certainement eu une pénalité, mais c'est la dernière course."

Sergio Pérez (Red Bull) sur le podium

Au vu des données, on peut présumer que le pilote Red Bull ne serait de toute façon pas parvenu à rattraper Leclerc. À l'issue de cette course, il se montre philosophe et beau joueur. "Le sport est ainsi : parfois on gagne, parfois on perd", ajoute-t-il.

"Aujourd'hui, Ferrari et Charles a fait une course fantastique. Ils avaient une excellente gestion des pneus et ils étaient plus compétitifs que nous – surtout dans ce premier relais, je suis mort vers la fin. Cela a rendu la stratégie un peu plus délicate. C'est le second relais, quand j'étais derrière Max – Max était sur un arrêt, j'étais sur deux arrêts, et je n'ai pas pu tirer le meilleur de ce relais, je n'ai pas pu attaquer autant que nous l'aurions dû dans ce second relais. Mais en fin de compte, nous avons tout donné, et c'est ce qui compte vraiment."

Pérez a passé l'ensemble de son second relais à environ deux secondes de Verstappen. A-t-il alors envisagé de passer sur une stratégie à un arrêt, lui qui avait changé de pneus cinq tours plus tôt ?

"Nous en discutions à certains moments, mais nous pensions que la dégradation allait être plus élevée qu'elle ne l'a été en réalité. Nous n'avons pas attaqué autant que nous l'aurions dû dans ce second relais, et nous avons probablement laissé filer deux secondes à ce moment-là", conclut le Mexicain.