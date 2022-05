Pérez : "C'est un rêve qui devient réalité"

Charger le lecteur audio

Peu de gens ont eu la chance de s'imposer à Monaco, Sergio Pérez peut désormais s'en vanter. Ce dimanche, le pilote Red Bull a converti sa troisième place sur la grille de départ en première sous le drapeau à damier, profitant des conditions changeantes pour se hisser devant les pilotes Ferrari, qui verrouillaient la première ligne.

Une victoire en Formule 1 est toujours un grand évènement mais une victoire à Monaco est encore plus spéciale, tant le circuit est emblématique. Pérez est donc particulièrement heureux d'ajouter son nom au palmarès de la Principauté.

"C'est un rêve qui devient réalité", affirme le pilote Red Bull à l'arrivée. "En tant que pilote, on rêve de gagner ici. Après la course à domicile, je pense on ne peut pas remporter une autre course aussi spéciale [que Monaco], donc y arriver et de la manière avec laquelle on y est arrivés…"

En effet, Pérez n'a pas cueilli cette victoire avec une grande facilité. Le Mexicain a dû résister à la pression de Carlos Sainz Jr. quand ses pneus mediums se sont rapidement dégradés : "On s'est compliqués la vie à la fin mais avec mon grainage, je ne devais pas faire d'erreur et ramener la voiture à la maison. Ça n'a pas été facile de garder Sainz derrière nous."

Néanmoins, les pneus mediums de Pérez ont fini par se nettoyer, et le pilote Red Bull a pu reprendre une courte avance sur Sainz dans les dernières minutes de la course. Pérez était tellement à l'aise dans ces derniers kilomètres qu'il n'aurait pas dit non à quelques tours de piste en plus... "Je voulais faire une autre course !" plaisante-t-il. "Les [pneus] commençaient à peine à se nettoyer, donc je voulais en refaire une. J'étais vraiment content."

Avec ce succès, le troisième de sa carrière, Sergio Pérez devient aujourd'hui le pilote de F1 le plus victorieux du Mexique. Il devance un certain Pedro Rodriguez, qui a remporté deux victoires avec Cooper et BRM dans les années 1960 et 1970. Comme un symbole, Pérez portait ce week-end un casque spécial rendant hommage à ce pilote disparu en course, il y a bientôt 51 ans.

"C'est un grand jour pour moi et mon pays", commente celui qui a effectué son tour de décélération avec un drapeau mexicain dans les mains. "Je suis juste très, très heureux. Aujourd'hui, je portais le casque de Pedro Rodriguez et je suis sûr que depuis là-haut, il est super fier de ce que nous avons accompli tous les deux en F1."