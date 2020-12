Pérez succède aux frères Rodríguez dans la légende mexicaine

Photo de: Hazrin Yeob Men Shah

Rebaque parti, le Mexique va devoir patienter 30 ans avant de retrouver un représentant en F1. En 2011, Sauber fait débuter Sergio Pérez en Formule 1. Un an plus tard, en Malaisie, il tient tête à Fernando Alonso et passe tout près de lui ravir la victoire à Sepang. Le Mexique fait en tout cas son retour sur le podium.