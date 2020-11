La FIA ne réformera pas le permis à points en 2020

Le système de permis à points s'est retrouvé sous les feux des projecteurs après le GP du Russie lors duquel Lewis Hamilton a écopé de deux points de pénalité sur sa Super Licence, le plaçant alors à dix unités sur les 12 nécessaires à une suspension automatique, avant qu'ils soient finalement transformés en amende pour son écurie, jugée responsable de lui avoir donné une mauvaise information qui a conduit à une double infraction avant le départ de la course.

Cette situation a entraîné un débat sur ce système et la plupart des pilotes se sont accordés sur le fait que ces points devaient n'être infligés qu'en cas d'infraction mettant en jeu la sécurité. Lors du GP du Portugal, Lance Stroll, Daniil Kvyat et Romain Grosjean ont tous trois reçu, en plus d'une pénalité en temps, un point sur leur Super Licence pour être passés trop de fois hors des limites de piste.

Michael Masi a indiqué que, malgré la polémique et les arguments avancés, un changement de système en cours de saison n'était pas à l'ordre du jour et qu'un tel choix serait le signe d'une "mauvaise gouvernance". Toutefois, un examen aura bien lieu pendant l'hiver, qui pourrait conduire à des changements dans la manière dont les points sont infligés dès l'année prochaine.

Actuellement, les commissaires doivent piocher dans un "menu" de possibilités qui sont automatiquement présentées quand les pilotes sont jugés coupables de telle ou telle infraction. Et pour Masi, les points infligés à Portimão ne sont pas le signe que les commissaires n'ont pas entendu la grogne des concurrents.

"Non, je ne pense pas qu'il soit juste de le dire, dans un premier temps. Dans un second temps, et cela a été discuté avec tous les pilotes impliqués, au début de chaque année, la FIA et tous les directeurs d'équipe se réunissent et passent en revue le tableau des pénalités et les lignes directrices que les commissaires utilisent effectivement, et parviennent généralement à un consensus sur les pénalités et les points de pénalité associés."

"Et ils sont revus chaque année pour leur pertinence globale. Ainsi, du point de vue de l'équipe, ce n'est pas une surprise, quand les points de pénalité sont et ne sont pas attribués. Et nous en avons discuté lors des briefings des pilotes et avons dit que nous ferons à nouveau le même examen pour 2021."

"Cependant, ce n'est pas quelque chose que nous modifierons en cours d'année, en plein milieu d'un championnat. Aucun changement, et il a été dit à tous les pilotes qu'il n'y aurait pas de changement cette année, ce serait de la mauvaise gouvernance."

