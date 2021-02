Des pertes records pour la Formule 1 en 2020

Les résultats financiers de Liberty Media pour l'ensemble de l'année 2020, qui ont été publiés ce vendredi, révèlent que les revenus de la F1 ont chuté de 44% par rapport à l'année dernière, ce qui représente une perte totale de 386 millions de dollars (environ 320 millions d'euros).

Les revenus globaux ont chuté de 2,022 milliards de dollars en 2019 à 1,145 milliard la saison dernière, tandis que le modeste bénéfice de 17 millions de dollars affiché en 2019 s'est transformé en une perte d'exploitation de 386 millions après paiement des équipes. Le total des paiements partagés entre les dix équipes est passé de 1,012 milliard de dollars en 2019 à seulement 711 millions l'année dernière.

Liberty a expliqué : "Les paiements des équipes ont diminué sur l'ensemble de l'année en raison de la contraction des revenus de la F1 et de l'impact associé sur le calcul des éléments variables des paiements des équipes. Les paiements aux écuries en 2020 comprenaient des frais uniques payés dans le cadre de la signature des Accords Concorde pour 2021."

L'énorme chute des revenus liés à l'organisation des courses s'est traduite par la baisse de leur part dans les revenus primaires de la F1, qui est passée de 30% du total en 2019 à seulement 12% l'année dernière. La plupart des courses n'ont payé aucun frais d'inscription ou ont renégocié un chiffre inférieur pour l'année 2020 uniquement.

"Les revenus de la promotion des courses ont diminué car les fans n'ont pas pu assister aux courses, sauf trois, ce qui a entraîné des changements ponctuels dans les termes contractuels des épreuves initialement prévues qui sont restées au calendrier 2020 et a limité les revenus générés par les courses de remplacement qui ont été ajoutées", expliquait Liberty.

Les revenus liés à la diffusion ont mécaniquement représenté une part plus importante dans les revenus totaux, passant de 38% en 2019 à 55% en 2020. Et même si le fait d'avoir atteint le minimum de 15 courses assurait à Liberty un paiement complet de la part de la plupart des diffuseurs TV pour la saison, l'entreprise a tout de même reconnu qu'il y avait eu une réduction dans certains cas.

"Les revenus de la diffusion ont diminué car la modification du calendrier a entraîné une baisse des redevances conformément aux termes contractuels de certains accords de diffusion, tout comme d'autres négociations ponctuelles de contrats qui ont eu lieu en 2020", a ajouté Liberty Media.



La part des revenus de la publicité et du sponsoring dans le total des revenus primaires a légèrement augmenté, passant de 15 à 17%, bien que certains revenus aient été perdus, par exemple parce que des courses avec des sponsors titres spécifiques n'ont pas eu lieu.

Liberty d'expliquer : "Les recettes de la publicité et du sponsoring ont diminué en raison de changements ponctuels dans les contrats de sponsoring dus à l'annulation de courses auxquelles l'inventaire des sponsors contractuels était spécifiquement lié et aux activités limitées durant les courses, y compris l'hospitalité."

Si les recettes ont diminué, les dépenses de la F1 ont également baissé en raison du calendrier plus court et du nombre réduit de courses hors Europe. "Les coûts ont diminué au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année en raison de la baisse des frais d'hospitalité et du coût du fret résultant de la diminution du nombre de courses, moins coûteuses sur le plan logistique."