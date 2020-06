La F1 cherche à pimenter le 2e GP sur un même circuit

Face à la crise du coronavirus et au défi d'établir un nouveau calendrier, la Formule 1 a décidé de recourir à des doubles Grands Prix dans certains cas. Ainsi, deux courses consécutives auront lieu à Spielberg en juillet, et deux à Silverstone en août. Le fait de rester sur le même tracé deux week-ends de suite fait en revanche redouter une trop grande prévisibilité pour la deuxième épreuve, et c'est ce qui a poussé la F1 à remettre sur la table l'idée d'une course sprint le samedi avec une grille inversée, en lieu et place des qualifications.

Nécessitant l'unanimité, la proposition a été rejetée par Mercedes et ne verra pas le jour dans l'immédiat. "Nous avions étudié cela l'année dernière, et ça n'avait pas été soutenu", rappelle Ross Brawn, directeur général de la F1, auprès de Motorsport.com. "Nous pensions que pour la saison à venir, avec la nécessité d'avoir certains Grands Prix sur le même circuit en deux week-ends, ce serait une idée parfaite pour la deuxième course. Nous aurions pu le faire en Autriche, à Silverstone, et durant la deuxième moitié de saison si cela se présentait. Mais nous ne pouvons pas à cause de Mercedes."

Directeur de l'écurie allemande, Toto Wolff a lui-même pris le temps de donner les raisons qui l'ont poussé à refuser cette proposition. De son côté, Ross Brawn dit accepter et comprendre en partie les arguments avancés. "Toto a été très franc lors de la réunion", précise-t-il. "Il a dit : 'Nous sommes dans ce que nous pensons être la meilleure position concurrentielle, nous visons un septième titre mondial, pourquoi est-ce que j'abandonnerais cette opportunité que nous avons ? Car cette proposition me mettra dans une position beaucoup plus difficile'. Je le comprends et je le respecte. J'aurais aimé qu'il ait une vision plus large, mais ça n'a pas été le cas."

Voilà qui ne résout donc pas le problème pour la F1 et ses diffuseurs. Ceux-ci redoutent un copier-coller entre les deux courses se déroulant sur le même circuit, ainsi qu'un roulage quasi inexistant lors du deuxième vendredi. D'autres pistes sont donc à l'étude pour tenter d'apporter de la variété. La plus simple serait de proposer une allocation pneumatique différente entre les deux week-ends.

"Nous en discutons actuellement", confirme Ross Brawn. "Il y a deux éléments pour le second week-end. Il y a le fait que nous voulons que tout le monde roule tout le week-end, car nous ne voulons pas un vendredi trop calme parce qu'ils auront déjà les données dont ils ont besoin. Et l'autre aspect est de savoir si nous pouvons faire quelque chose qui intéresse davantage le public pour la deuxième course, à travers un changement. Un changement que les équipes ne percevront pas comme un bouleversement pour leur statut. Si cela se fait, ce sera minime, ce sera quelque chose comme les composés pneumatiques. Nous allons voir s'il est possible de faire quelque chose sur ce point. S'ils ont une gamme de pneus différente, ils devront travailler. Mais c'est loin d'être certain. Nous travaillons dessus. Peut-être qu'il n'y aura rien, mais si nous pouvons faire quelque chose pour animer cette deuxième course, ce sera bien."

Propos recueillis par Adam Cooper