Pourquoi les EL2 à Austin seront plus importants que d'habitude

Charger le lecteur audio

La saison 2022 du Championnat du monde arrive doucement à son terme, alors qu'il ne reste plus que quatre épreuves à disputer. Bien que la plupart des équipes poursuivent encore le développement de leurs F1 actuelles, toutes sont tournées depuis quelque temps vers la saison à venir. C'est également le cas de Pirelli, le manufacturier unique du championnat développant les pneumatiques qui équiperont les monoplaces en 2023.

Dans le cadre de ce développement, deux séances d'essais de 90 minutes ont été programmées. La première aurait dû avoir lieu durant les Essais Libres 2 du GP du Japon, néanmoins le mauvais temps a forcé son annulation et l'a repoussé au GP des États-Unis. La deuxième séance, initialement prévue à Austin, se tiendra à Mexico la semaine suivante.

Les structures de l'année prochaine ont déjà été finalisées, les deux séances de tests ne représentent qu'un peaufinage des composés avant un troisième test avec les pneus 2023 définitifs, après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Pirelli a promis de fournir des gommes avant plus résistantes afin de réduire le sous-virage qui prévalait en 2022. Le profil des quatre pneus différera légèrement aussi. Tout cela représente des changements majeurs pour les équipes, ainsi elles auront à cœur de récolter un maximum de données.

Interrogé par Motorsport.com, Paul Monaghan, ingénieur en chef de Red Bull, explique : "À chaque fois que nous faisons des essais pneumatiques, nous essayons d'en tirer le maximum. On recueille toujours des informations sur ce que Pirelli pourrait faire, sur la direction prise. S'il y a du temps pour modifier la voiture de l'année prochaine en conséquence, que l'on est sûr que c'est ce que Pirelli va faire et que c'est ainsi que seront les pneus en 2023, alors c'est la bonne chose à faire, pas vrai ?"

Des techniciens Pirelli avec des pneus lors du GP de Singapour.

Le report de la première séance d'évaluation a déplu dans le paddock : puisque les données de ces tests vont s'avérer cruciales dans la conception des F1 de 2023, les équipes ont perdu deux semaines de travail. En outre, la règle sur le roulage des rookies oblige de nombreux pilotes à céder leur volant en EL1 avant la fin de la saison, cela aura un impact sur leur préparation et celle de leurs équipes pour le week-end de course à Austin et à Mexico.

Bien que les essais Pirelli perturbent leurs plans, les écuries de la grille reconnaissent toutes l'importance du recueil des données en vue de la prochaine campagne. Jock Clear, ingénieur performance chez Ferrari, affirme ainsi qu'il y a beaucoup à apprendre.

"Les pilotes veulent seulement se lancer dans le week-end de course", indique le Britannique. "Donc, sur le moment, ils se disent [que les essais pneumatiques] sont une corvée. Mais cela dit, ils sont les premiers à reconnaître un bon développement des pneus. Ils travaillent avec Pirelli, et nous travaillons tous avec Pirelli, depuis longtemps."

"La décision de réaliser ces essais pneumatiques pendant un Grand Prix a été prise entre nous tous, ce n'est pas quelque chose qui nous a été imposé ou quoi que ce soit, toutes les équipes ont convenu que ce serait une bonne opportunité. Même lorsque l'on s'y prépare, les pilotes sont un peu [réticents, en disant] : 'C'est pénible, nous voulons rouler [pour préparer la course]'. Mais ils sont les premiers à bénéficier [de ces essais] et ils sont les premiers à profiter des avantages du développement des pneus."