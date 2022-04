Les problèmes techniques se multiplient pour AlphaTauri

Charger le lecteur audio

Jusqu'à présent, la saison 2022 de Formule 1 ne se passe pas tout à fait comme prévu pour AlphaTauri. L'AT03 est bien née, en témoigne la Q3 accrochée par Pierre Gasly à Bahreïn comme à Djeddah, mais le bilan comptable fait état de huit points seulement pour la petite Scuderia.

En effet, le moteur de Gasly est parti en flammes lors du premier Grand Prix de la saison, contraignant le Français à adopter une nouvelle unité de puissance dès l'Arabie saoudite. Yuki Tsunoda a pour sa part connu un week-end à oublier à Djeddah, où des problèmes liés à l'unité de puissance l'ont empêché de boucler le moindre tour chronométré en qualifications puis de prendre le départ de la course. Là encore, ce groupe propulseur pourrait être perdu.

"Le problème des qualifications n'était pas terminal du tout, c'est quelque chose qui était relativement simple à corriger", confie Jody Egginton, directeur technique, à Motorsport.com. "En course, nous avons subi un autre problème lié à l'unité de puissance avec Yuki. Le moteur est encore sous inspection, et nous devons comprendre ce qui s'est passé précisément. Nous sommes encore en train de le diagnostiquer, mais il était impossible de participer à la course avec ce problème. Nous allons prendre un nouveau départ ici. Nous pensons avoir compris une partie des raisons."

Et les problèmes rencontrés lors de ce second Grand Prix de la saison ne se limitaient pas à l'unité de puissance, Pierre Gasly en ayant subi d'autres. "Nous avons eu un problème lié à l'embrayage en EL3", poursuit Egginton. "Encore une fois, les mécanos ont eu un peu de travail supplémentaire, mais nous l'avons résolu définitivement. C'est quelque chose qui ne nous inquiète pas plus que ça. Nous comprenons ce qui s'est passé, et ça ne devrait pas nous surprendre à nouveau."

"En qualifications, nous avons eu quelques problèmes de fond plat et avons dû rouler avec des réparations, mais pour la course, ça allait. Peut-être que ça venait simplement de la trajectoire de Pierre."

Bien sûr, cette accumulation commence à s'avérer pesante du côté de Faenza. "Ce n'est pas super, la voiture montre un bon rythme mais en raison de divers problèmes, nous n'avons pas les deux voitures à l'arrivée. C'est simplement dommage que ces choses-là se produisent parfois. Il nous faut juste maîtriser la situation et voir quelle est la suite", conclut Egginton.

Propos recueillis par Adam Cooper