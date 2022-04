Alpine a réglé un problème "frustrant" mais a perdu un moteur

Charger le lecteur audio

Malgré un début de saison prometteur, Alpine a rencontré des problèmes de fiabilité qui lui ont déjà coûté des points. C'était le cas lors du Grand Prix d'Arabie saoudite, où Fernando Alonso était en lice pour une belle place dans le top 10 avant d'être stoppé net par une défaillance technique.

C'est un problème de pompe à eau qui est survenu, endommageant ensuite le V6 de l'A522 alors qu'elle était justement équipée d'un nouveau moteur à Djeddah. Par précaution, Alpine avait procédé à son remplacement après avoir eu des doutes sur le bloc utilisé à Bahreïn et l'avoir renvoyé à Viry-Châtillon pour des analyses complémentaires. Il pourra théoriquement être réutilisé cette saison, contrairement à l'exemplaire suivant.

"Les deux problèmes [entre Sakhir et Djeddah] ne sont pas liés", précise à Motorsport.com Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine. "À Bahreïn, Fernando a terminé la course, et c'est par précaution que nous avions dû renvoyer le moteur à Viry pour le passer au banc d'essais. Tout s'est bien passé et il réintégrera le stock."

"En revanche, celui de l'Arabie saoudite, qui était un moteur neuf puisque nous avions renvoyé celui de Bahreïn pour y jeter un œil, a rencontré une défaillance de pompe à eau. Et à cause de ce problème de pompe à eau, ce moteur ne tournera plus. Le problème [de pompe] est d'ores et déjà réglé, donc ça ne se reproduira pas. C'était facile à régler, et c'est frustrant car c'est juste une pompe à eau."

Treizième du championnat grâce aux deux points qu'il avait inscrits en ouverture à Bahreïn, Fernando Alonso a donc perdu un moteur dans cette histoire. Alpine sait que le double Champion du monde devra utiliser au moins un quatrième moteur cette année, hors quota, ce qui impliquera alors une pénalité sur la grille de départ.

"Je ne sais pas quand cette pénalité interviendra", prévient Otmar Szafnauer. "Nous trouverons une solution et nous ferons ce qui est le mieux. S'il y a des circonstances pendant la saison qui nous permettent de minimiser ça, nous prendrons un nouveau moteur à ce moment-là si nous en avons besoin."

Septième à Sakhir puis sixième à Djeddah, Esteban Ocon a en revanche été épargné par les soucis de fiabilité à ce stade. Avec 16 points inscrits en deux courses, Alpine pointe au quatrième rang du championnat constructeurs avant le troisième rendez-vous, ce week-end à Melbourne. En 2021 après deux épreuves, l'écurie tricolore n'avait marqué que trois points.

Propos recueillis par Adam Cooper