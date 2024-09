La quatrième zone DRS fait son apparition à Singapour

La FIA a annoncé l'ajout d'une quatrième zone DRS sur le circuit urbain de Marina Bay, où se déroulera en fin de semaine le Grand Prix de Singapour. Le championnat espère ainsi accroître les opportunités de dépassement sur ce tracé réputé sinueux et complexe, et où les pilotes souffrent également physiquement compte tenu de la forte chaleur mêlée à l'humidité.

L'an passé, la piste a fait l'objet d'importantes modifications avec un nouveau dessin de la portion qui, dans le dernier secteur, passait auparavant sous une tribune. Ainsi les anciens virages 16 à 19 ont été éludés pour former une pleine charge, qui s'inscrit dorénavant du virage 14 au nouveau virage 16.

En 2023, la FIA avait déjà l'intention d'ajouter cette zone DRS sur ce nouveau tronçon, mais l'idée n'avait pas fait consensus car la piste n'avait pas encore été éprouvée en conditions réelles depuis sa transformation. La courbe dessinant le virage 15, bien qu'empruntée pied au plancher, était brandie comme un point d'interrogation par certains. Plusieurs écuries avaient ainsi refusé la proposition d'instaurer une zone supplémentaire d'activation de l'aileron arrière mobile.

Une fois sur place, mais y compris en amont lors de leur préparation dans le simulateur, des pilotes s'étaient étonnés de l'absence de DRS, le GPDA (l'association des pilotes de Grand Prix) s'emparant même de la question. Le sujet est donc revenu sur la table pendant le week-end de l'édition 2023 mais l'absence d'unanimité requise, avec quatre écuries opposées à un changement, avait empêché d'incorporer cette zone.

Un an plus tard, avec le recul et les données nécessaires en possession de la FIA, notamment pour garantir la sécurité, c'est désormais chose faite.

L'an passé, le Grand Prix de Singapour avait donné lieu à une course étonnante mais avec une stratégie déjà vue par le passé, avec un Carlos Sainz dictant volontairement un rythme peu élevé pour gérer ses gommes tout en profitant des opportunités très réduites de dépassement pour ses adversaires.

"Sur le circuit de Marina Bay, nous avons souvent vu des premiers relais où les pilotes essayaient de rouler le plus longtemps possible, en gérant leurs pneus dans le but d'équilibrer les deux relais autant que possible", rappelle d'ailleurs Pirelli dans ses observations avant le Grand Prix. "Cela conduit souvent à la formation d'un train de voitures, roulant les unes derrière les autres, et incapables de dépasser parce qu'il n'y a pas assez de différence de performance, et ce malgré les trois zones DRS du circuit."

"Par conséquent, dans une volonté de produire plus d'action en piste, la FIA a décidé d'introduire une quatrième zone DRS pour ce week-end, entre les virages 14 et 16, et nous devrons attendre jusqu'à dimanche pour voir si cela produit le résultat souhaité."