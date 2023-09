La nouvelle zone DRS a été refusée par quatre écuries

Le sujet d'une zone DRS dans la nouvelle section du Circuit de Marina Bay, où une ligne droite remplace temporairement quatre virages, a émergé cet été en vue du Grand Prix de Singapour. Le sujet a été compliqué par un courbe au début de la pleine charge et par la nature bosselée de la piste : en raison de ces facteurs, l'ajout d'une zone DRS n'était pas une décision automatique.

En juin, la FIA a demandé aux équipes leur feedback. Cependant, elles étaient alors focalisées sur les quatre Grands Prix à venir en juillet, et Singapour n'était pas la priorité dans les départements de simulation. D'après les informations de Motorsport.com, trois écuries ont dit non à la nouvelle zone, deux étaient neutres et cinq n'ont pas répondu. Il a donc été décidé de ne pas y donner suite.

Cependant, quand les pilotes ont commencé à tester la nouvelle portion sur le simulateur, beaucoup se sont interrogés sur l'absence de DRS, un sentiment qu'ils ont exprimé à leur arrivée au circuit. Jeudi soir, l'Association des Pilotes de Grand Prix (GPDA) a écrit une lettre à la FIA pour exprimer son soutien unanime à l'ajout d'une zone supplémentaire.

Le débat a pris de l'ampleur et a été abordé lors de la réunion des team managers vendredi. La FIA a alors demandé un vote des équipes, malgré les problèmes logistiques que représenterait l'ajout d'une zone à la dernière minute : reprogrammer les unités de contrôle électronique des monoplaces et ajouter un capteur à la piste. L'unanimité était requise pour un changement, mais quatre écuries ont répondu qu'elles ne voulaient pas la zone supplémentaire.

Le sujet a été abordé de nouveau lors du briefing des pilotes à l'issue des essais libres du vendredi. Directeur du GPDA, George Russell faisait partie de ceux qui estimaient que la zone DRS supplémentaire aurait été un progrès, tout en acceptant qu'il était trop tard pour effectuer un changement.

Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton était particulièrement déçu par l'absence de cette quatrième zone, déplorant l'impact des équipes sur le sujet. "Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y aura plus de dépassements", a commenté le septuple Champion du monde.

"Je pense que l'on a besoin du DRS dans cette nouvelle dernière section. Tous les pilotes, nous l'avons tous demandé à la FIA ; la FIA a posé la question à toutes les écuries, et quelques-unes ont refusé. Alors on va essayer de soulever le sujet lors du briefing des pilotes. Mais les équipes devraient être pour plus de batailles en piste, pas contre. C'est intéressant que quelques-unes soient contre."

"Je pense que [la zone] devrait y être", a renchéri Valtteri Bottas. "Au pire des cas, juste après la courbe. Je pense que ce serait une super opportunité de rendre la course un peu plus intéressante à regarder. Je crois que tous les pilotes voulaient cette modification."

Pour sa part, Nico Hülkenberg a minimisé tout souci de sécurité dans la courbe : "Il n'y aurait pas de problème avec le DRS ; à cette vitesse, il y a déjà énormément d'appui sur l'arrière. Je ne pense pas, de mon point de vue, qu'il y aurait eu une inquiétude sur la sécurité." Rappelons que la courbe en question était abordée avec le DRS en 2011, lorsque ce dispositif était disponible sur l'ensemble du circuit en qualifications.

"Certains pilotes le demandaient, mais c'était un peu trop tard. Il se pourrait si on le fait que ça rende les dépassements bien trop faciles, on ne le saura pas vraiment avant la course. Alors j'imagine qu'on va faire comme ça, puis évaluer ça pour l'an prochain."

Avec Benjamin Vinel