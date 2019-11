Räikkönen : Si c'est pour finir 11e, "autant être dernier"

Kimi Räikkönen n'a plus fini dans le top 10 depuis le Grand Prix de Hongrie, avant la trêve estivale. Lors de la course d'Austin, il a été un temps dans les dix premiers, mais n'a finalement inscrit aucun point, en terminant au 11e rang. "Si vous regardez beaucoup des courses précédentes, c'était clairement ma meilleure depuis longtemps, mais évidemment quand vous finissez 11e, vous n'obtenez absolument rien, donc autant être dernier. Ça ne fait aucune différence, c'est pourquoi c'est décevant", a déclaré le Champion du monde 2007. "Bien sur, il y a eu beaucoup de positif, mais le résultat final est toujours le même."

"Mon premier tour était OK, mais je n'avais pas la vitesse pour rester dans cette position. J'ai réussi à passer Magnussen, mais j'avais la sensation que nous manquions un peu de vitesse globale, donc il a fallu utiliser les pneus un peu plus que les autres pour tenir. Et ensuite, évidemment, nous nous sommes retrouvés à court de pneus un peu plus tôt. Et puis cela se multiplie pendant la course et ça nous coûte assez cher. Mais nous manquons juste d'un peu de vitesse, globalement. Au moins, nous étions dans la lutte [dimanche], mais c'est tout de même décevant de finir 11e."

L'équipier du Finlandais, Antonio Giovinazzi – qui a été prolongé pour la saison 2020 chez Alfa Romeo –, a franchi la ligne d'arrivée au 14e rang après être parti 16e. "Nous étions sur des stratégies différentes, avec Kimi qui essayait de finaliser quelque chose", a expliqué l'Italien. "Mais je pense que de mon côté, sur les mediums, c'était vraiment difficile ; sur les durs aussi dans le second relais. C'était un petit peu mieux avec les tendres, mais encore trop lent, honnêtement. Nous sommes toujours en difficulté en rythme de course. Nous avons essayé de faire quelque chose, mais ce n'est toujours pas suffisant. [Nous allons] essayer de faire quelque chose pour la suite, et essayer d'améliorer cela pour le Brésil."

Avec Edd Straw