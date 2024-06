Red Bull dévoile 5 évolutions clés sur la RB20 à Barcelone

Red Bull a révélé les détails de son package d'amélioration pour le Grand Prix d'Espagne de F1 visant à maximiser l'efficacité aérodynamique de sa RB20 pour les courses plus chaudes qui s'annoncent.

L'équipe est confrontée à un challenge accru de la part de ses rivaux alors que démarre une longue phase européenne de la saison. Elle a donc introduit une série de modifications visant à optimiser son package.

Ces nouveautés visent à appuyer sur les caractéristiques de refroidissement de la monoplace, notamment en ce qui concerne le passage de l'air à travers les pontons, afin de ne rien sacrifier en termes d'appui et d'efficacité aérodynamiques.

Dans les documents officiels transmis par la FIA avant le week-end de Barcelone, Red Bull a présenté cinq changements spécifiques apportés à sa voiture :

La géométrie des entrées de pontons a été révisée sur la base des résultats des simulations afin d'exploiter l'air entrant à plus haute pression pour une plus grande efficacité du refroidissement. Cela permet à l'équipe de réduire le nombre d'ouïes de sortie ailleurs. Les panneaux latéraux au niveau du capot moteur ont été retravaillés pour correspondre au nouveau profil d'entrée des pontons. Modifications du plancher en fonction de la nouvelle ligne de séparation du capot moteur. La modification du plancher vise à tenir compte des changements apportés au capot moteur et à l'entrée du ponton. Les éléments du beam wing ont été transformés avec une nouvelle géométrie de la plaque d'extrémité qui exploite la pression de l'air disponible pour offrir plus de charge locale. Le tiers inférieur de la plaque d'extrémité a été déporté vers l'extérieur et intègre désormais la plus grande envergure du beam wing.

Des évolutions importantes chez VCARB

RB F1 Team VCARB 01 technical detail Photo by: Giorgio Piola

L'équipe sœur de Red Bull, Visa Cash App RB, a également apporté un package de développement assez conséquent à Barcelone pour tenter de combler l'écart avec les voitures qui la précèdent. Si certaines modifications sont mineures, comme le retour à des ouvertures plus normales pour les écopes de frein après les contraintes spécifiques de Monaco et de Montréal, d'autres évolutions sont très importantes.

Les surfaces supérieures et inférieures du capot moteur, ainsi que les pontons, ont été reprofilés pour améliorer le flux d'air vers l'arrière de la voiture et le bord du plancher.

Le bord d'attaque des pontons a également été reprofilé pour s'adapter à la nouvelle carrosserie, tandis que la hauteur et la forme de la partie avant du plancher ont été modifiées, de même que les cloisons.

VCARB introduit également un nouvel aileron arrière, destiné aux pistes à moyen et fort appui, et son beam wing a été modifié avec moins de cambrure et d'incidence.