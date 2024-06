EL1 - Lando Norris d'un rien devant Max Verstappen

Après la parenthèse canadienne de Montréal, Barcelone marque pour la F1 le début d'une longue tournée européenne qui va durer jusqu'au mois de septembre mais aussi le début d'une triple épreuve, avec trois GP en autant de week-ends. Il est à noter que Nico Hülkenberg ne dispute pas cette séance d'EL1, puisqu'il laisse sa Haas au rookie Oliver Bearman.

La plupart des pilotes démarrent en pneus durs (blancs). Kevin Magnussen signe le premier temps de cette séance, bientôt rejoint et devancé par les Mercedes, puis Yuki Tsunoda dont le DRS bouge énormément en position ouverte. Après six minutes, Max Verstappen fait un bref passage en tête avant d'être devancé par George Russell, en 1'15"868 (pneus durs). Il ne lui faut attendre que quelques minutes de plus pour que la Red Bull frappée du numéro 1 ne se hisse aux commandes, en 1'15"424 (durs).

Alors que Charles Leclerc fait un gros travers dans l'avant-dernier virage du tracé, jugeant la Ferrari "horrible" à piloter en ce début de séance, Russell se rapproche à 0"139 de Verstappen. Dans le garage VCARB, on s'attarde quelques minutes sur l'entrée d'air située au-dessus du pilote sur la voiture de Tsunoda, après qu'un élément soit rentré à l'intérieur. Après 20 minutes de séance, la plupart des pilotes rentrent au garage. Chez Valtteri Bottas, on constate que le flap du DRS est également très tremblant.

La mi-séance voit l'entrée en jeu, chez les top teams, des pneus mediums et tendres. C'est avec les gommes à flancs jaunes que Russell puis Sainz se portent en tête, l'Espagnol inscrivant 1'14"572 ; mais chaussé des tendres, Verstappen réalise 1'14"252. Quelques instants plus tard, c'est Lando Norris qui se positionne en tête, 0"024 devant le triple Champion du monde.

Un peu plus d'une vingtaine de minutes avant la fin de séance, le drapeau rouge est brandi. L'Aston Martin de Fernando Alonso a perdu un élément d'aileron avant au passage du vibreur extérieur du virage 9, qui est venu frapper le Halo de la #14 avant de retomber sur la piste, quasiment en pleine trajectoire. La séance est donc interrompue pour permettre de le dégager en toute sécurité. Elle reprend avec 19 minutes restantes au compteur.

Cette fin de séance est comme de coutume consacrée aux simulations de longs relais et ne voit pas d'amélioration significative.

GP d'Espagne 2024 de F1 - Essais Libres 1