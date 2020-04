Silverstone ouvert à des courses à huis clos

La Formule 1 est actuellement claire dans sa volonté de remanier fortement le calendrier 2020, en modifiant les dates des Grands Prix qui n'ont pas encore été reportés, et en offrant la possibilité à certains circuits d'accueillir plusieurs courses. Une solution qui pourrait être utilisée par le Red Bull Ring pour le Grand Prix d'Autriche, Helmut Marko ayant indiqué sa volonté d'organiser deux courses à une semaine d'intervalle.

Du côté du Grand Prix de Grande-Bretagne, où Silverstone avait annoncé pouvoir répondre à une multitude de scenarii, allant jusqu'à une course sur un tracé en sens inverse, on se montre toujours aussi enthousiaste. Stuart Pringle, directeur du circuit britannique, a ainsi indiqué au quotidien The Guardian quelles ont été les discussions qu'il a tenues avec Liberty Media, propriétaire de la F1.

"Nous avons discuté de plusieurs solutions, avec notamment deux courses par week-end, ou deux courses sur des week-ends consécutifs. J'ai une totale confiance dans nos capacités à organiser ces événements. Nous avons beaucoup d'expérience et de savoir-faire. La F1 travaille très dur pour trouver une solution pour le Championnat du monde. Nous sommes en contacts réguliers, et l'on nous a demandé si nous pouvions organiser une course ou deux, et si elles pouvaient se faire à huis clos. La réponse est absolument, nous sommes ouverts à tout."

Cette éventualité d'un Grand Prix à huis clos, également évoquée du côté de l'Autriche, demanderait toutefois une révision des accords commerciaux entre les équipes et la F1, la majorité des revenus d'un circuit provenant des spectateurs. L'absence de ces derniers impliquerait également des changements logistiques d'importance, même pour une piste permanente comme Silverstone.

"Je pense que la F1 prendra une décision sur tout le calendrier début mai", a indiqué Pringle. "Ils ne peuvent pas lancer la machine tant qu'ils n'ont pas une solution qui a la possibilité de fonctionner sur plusieurs courses. Ce timing nous irait si nous n'avons pas à mettre en place les infrastructures pour recevoir le public. Il est important que les discussions concernant un retour en piste soient appropriées. Sinon, nous pourrions distraire du message principal qui est de rester à la maison, et nous ne voulons pas de cela."

Voir aussi :