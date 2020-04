Vers un double GP d'Autriche pour lancer la saison 2020 ?

Helmut Marko mène actuellement les négociations pour l'organisation de la manche d'ouverture de la saison F1 en Autriche, en tant que principal médiateur représentant la Formule 1 et le promoteur Red Bull auprès des gouvernements d'Autriche et de Styrie. Une proposition concrète avec des règles de sécurité strictes fait l'objet des discussions, et ce sont le chancelier fédéral d'Autriche Sebastian Kurz, le président de la Formule 1 Chase Carey et le copropriétaire de Red Bull Dietrich Mateschitz qui prendront une décision définitive.

Lire aussi : Le gouvernement autrichien ouvert au maintien du Grand Prix

Dans un entretien avec Motorsport.com, Marko évoque un "Grand Prix avec un staff réduit. Ils essaient de réduire autant que possible le nombre de personnes des écuries et des fournisseurs, ce qui accroît les chances que ce soit validé. Mais clairement, tout cela ne peut être fait que dans le respect des règles de sécurité [autrichiennes] qui resteront en vigueur à ce moment-là." La Formule 1 respectera évidemment les décrets du gouvernement qui demeureront valides en juillet : "Nous travaillons dur pour nous assurer de faire tout cela main dans la main. Nous avons de bonnes chances."

Concrètement, la Formule 1 arriverait au Red Bull Ring fin juin pour y construire les infrastructures nécessaires, avant de les désinstaller après la deuxième course le 12 juillet. Entre-temps, tout le personnel de la F1 pourrait être logé dans les hôtels détenus par Mateschitz aux alentours. Les membres du paddock seraient ainsi "relativement isolés" de la population, assure Marko : "La communauté de la Formule 1 a peur d'être infectée et veut s'isoler autant que possible. En même temps, c'est bien, car les habitants aussi ont peur d'être infectés. Tout le monde a peur et tout le monde va donc faire extrêmement attention."

Le personnel serait réduit au minimum au sein de Liberty Media, de la FIA, des organisateurs locaux et des équipes. Il n'y aurait évidemment ni VIP au Paddock Club, ni spectateurs dans les tribunes. Les écuries ont actuellement droit à 60 employés sur place, un chiffre qui pourrait être abaissé à 45. En revanche, il est impératif que 150 commissaires de piste, les commissaires de course, la Croix-Rouge et les pompiers soient présents, soit un total d'au moins 1500 personnes.

"Il faudrait que la Formule 2, la Formule 3 et la Porsche Supercup soient là", ajoute Marko, de manière quelque peu surprenante compte tenu du rôle mineur joué par les courses annexes d'un point de vue économique et médiatique. "C'est un message pour le sport, et c'est notre souhait sportif", insiste l'Autrichien. "Sinon, comment juger un pilote que l'on envisage de titulariser en Formule 1 l'an prochain ? De plus, les jeunes pilotes ont besoin de points et de résultats pour leur Super Licence. Sinon, le plateau de Formule 1 fera l'objet d'un statu quo."

Lire aussi : Le cou des pilotes souffrira lors du premier Grand Prix

Quant aux médias, qui n'auront pas le droit d'envoyer leurs équipes sur place : "Je ne sais pas si certaines histoires en coulisses seront inaccessibles à la télévision à cause des règles strictes, mais peut-être que nous pouvons diffuser les courses annexes à la place."

Il va sans dire que toutes les personnes présentes au circuit devront respecter certaines règles : se tenir à distance des autres, se laver les mains régulièrement, porter un masque et même présenter un certificat de négativité au nouveau coronavirus. Et même si cette double course autrichienne est loin d'être gravée dans le marbre, Marko est convaincu que cela fonctionnerait : "Tout le monde fait globalement preuve de bonne volonté et souhaite que l'événement ait lieu."

Voir aussi :