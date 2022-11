Spa et Bakou envisagés parmi les six sprints 2023

Charger le lecteur audio

La saison 2023 du Championnat du monde de Formule 1 verra le nombre de courses sprint être doublé, passant de trois Grands Prix disputés sous ce format lors des saisons 2021 et 2022 à six. La discipline a fait son choix concernant les circuits qui accueilleraient ces épreuves, choix qui a été discuté lors de la Commission F1 qui se tenait ce vendredi à Abu Dhabi.

Plusieurs sources ont confirmé que le plan d'organisation des sprints en 2023 concernait pour le moment les six tracés suivants :

Circuit Épreuve Bakou Grand Prix d'Azerbaïdjan Spielberg Grand Prix d'Autriche Spa-Francorchamps Grand Prix de Belgique Losail Grand Prix du Qatar Austin Grand Prix des États-Unis Interlagos Grand Prix de São Paulo

Toutefois, comme cela a pu se vérifier l'an passé, ce projet n'est pas gravé dans le marbre. Par exemple, l'Arabie saoudite reste également en lice et pourrait remplacer le Qatar dans cette liste, même si pour les autres tracés cités, les choses semblent quasiment arrêtées à l'heure d'écrire ces lignes.

La sélection des circuits est différente des six pistes qui avaient été à l'origine retenues pour les six sprints de 2022 (avant que les écuries ne rejettent ce plan et qu'il soit réduit à trois courses). Pour rappel, la F1 souhaitait initialement des sprints à Bahreïn, Imola, au Canada, en Autriche, aux Pays-Bas et au Brésil cette année.

Selon les informations de Motorsport.com, un tel revirement est dû à la volonté du championnat de s'assurer que les sprints ont lieu sur des circuits où les possibilités de dépassement sont nombreuses, plutôt que sur des tracés dont les organisateurs sont prêts à payer plus pour avoir l'opportunité d'accueillir un week-end sprint. La F1 dispose d'un "indice de dépassement" pour les circuits censés montrer quelles pistes favorisent le spectacle, et cela a joué un rôle important dans son choix.

S'exprimant en exclusivité pour Motorsport.com, le manager sportif de la F1, Ross Brawn, a déclaré : "Ce ne sont pas nécessairement les options les plus lucratives commercialement parmi celles que nous avons, mais ce sont celles où nous pensons que le sprint fonctionnerait bien. Nous essayons de trouver un équilibre. Et c'est ce que nous ferons toujours. Nous ne ferons jamais de compromis sur l'événement."

En plus de travailler sur les lieux des sprints, la F1 évalue toujours l'idée de faire de ces courses du samedi des épreuves autonomes afin qu'elles ne déterminent pas la grille de départ de la course principale du dimanche.

