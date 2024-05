Il faut une zone DRS plus grande à Miami, selon Stella

À Miami, cette année, les pilotes ont semblé privilégier les dépassements dans le virage 11, avec étonnamment peu d'efforts dans le virage 17 à la fin de la longue ligne droite de 1,3 km. Celle-ci est précédée d'une section étroite et délicate sur le passage souterrain de l'autoroute, qui a semblé espacer les voitures à la sortie du virage 16 et a donc rendu difficile pour les pilotes de gagner du terrain avec le DRS dans la dernière série de virages.

Andrea Stella estime que le temps perdu à suivre une voiture dans ces virages est plus important que le temps qui peut être récupéré avec le DRS, qui ne peut être activé que juste avant la moitié de la ligne droite suivante.

"Je dois dire que nous nous attendions à ce que les dépassements soient un peu plus faciles, nous avons donc été surpris de voir qu'ils étaient si difficiles", a expliqué le directeur de l'écurie McLaren. "Je pense que la zone DRS est finalement un peu trop courte, parce que vous n'avez pas le temps de regagner le temps au tour ou la distance que vous perdez, et vous la perdez en grande partie dans la section à faible vitesse."

"Même dans la section à haute vitesse, il y a deux zones qui précèdent la longue ligne droite. Il semble que l'on perde un peu trop de temps pour le regagner dans la ligne droite. C'est un peu surprenant."

Stella a déclaré que l'extension de la zone DRS pour l'année prochaine serait une "solution facile", mais il a ajouté qu'il y avait d'autres préoccupations concernant la génération actuelle de voitures qui devenait beaucoup plus difficile à suivre.

Le règlement 2022 a été introduit dans le cadre d'une longue enquête de la F1 pour permettre aux voitures de se suivre de plus près dans les virages afin de promouvoir un spectacle de course plus désirable, mais il y avait des inquiétudes la saison dernière quant au fait que les développements commençaient à diluer cet effet.

"Il y a évidemment une solution facile, le DRS, mais cela soulève la question du fait qu'avec le développement des voitures, il semble que le suivi soit devenu, une fois de plus, un peu délicat", a ajouté Stella. "Je ne pense pas que ce soit aussi extrême qu'avant avec la nouvelle génération de voitures, mais cela semble définitivement plus difficile que nous l'aurions anticipé avec ces voitures."

Lando Norris (McLaren) au GP de Miami. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Mike Krack, patron de l'équipe Aston Martin, a expliqué qu'en raison des caractéristiques du circuit, Miami était susceptible de générer des "trains DRS", où les voitures sont bloquées les unes derrière les autres lorsque la seconde monoplace de ce groupe ne peut pas trouver un avantage suffisant en matière de DRS par rapport à celle qui la précède. Il a expliqué que pour dépasser, un pilote devait espérer être proche de la voiture qui le précédait et dépenser toute son énergie pour réussir sa manœuvre.

"Nous savons qu'ici, à Miami, il y a ces trains DRS. Même si vous avez celui de la voiture de devant, ce n'est pas facile non plus. Nous avions devant nous l'Alpine, qui est la plus rapide dans la ligne droite avec la Williams", a expliqué Krack à propos des difficultés d'Aston Martin à Miami. "Nous savions que ça n'allait pas être facile. C'était vraiment difficile de dépasser et là où vous avez les points de détection DRS, vous devez être vraiment proche et ensuite utiliser toute votre énergie pour passer."