Le sujet des grilles inversées divise à nouveau le paddock

Au lendemain de Qualifs Sprint qui n'ont pas déchaîné les passions, bien que Ross Brawn défende le contraire en évoquant un samedi après-midi riche en action, la question de l'avenir d'un tel format se pose un peu plus. On le sait depuis jeudi, la Formule 1 envisage de transformer ce sprint en course à part entière, dissocié des qualifications donc, ce qui ouvrirait du même coup la porte à l'idée des grilles inversées.

Le patron sportif de la F1 assure que l'idée est en partie venue des pilotes, ces derniers estimant que les Qualifs Sprint ne récompensaient pas suffisamment la prise de risques. Les grilles inversées elles, un temps évoqué l'an passé mais rejetées par Mercedes, ont toujours le soutien de Ferrari, qui l'a redit par la voix de Mattia Binotto. Néanmoins, l'unanimité est loin d'être atteinte et les craintes se manifestent également.

"Je soutiendrai ce que les fans estiment être divertissant", explique à Motorsport.com le directeur d'Aston Martin, Otmar Szafnauer. "Cependant, je pense que la grille inversée s'éloigne beaucoup de ce que ce sport a toujours été. Personnellement, je ne voudrais pas que cette course sprint du samedi se transforme en une pente glissante vers de la Formule 2. Si c'est ce que les fans veulent, alors j'ai tort, et faisons ce qu'ils veulent. Mais je ne crois pas que la Formule 1, pinacle du sport automobile, devrait commencer à créer du spectacle avec du lest, des grilles inversées et ce genre de choses."

Ces arguments sont les mêmes que ceux de plusieurs opposants à l'idée de grille inversée. Sur ce sujet, la position de Mercedes, qui avait entravé la possibilité de la tester en 2020, n'a pas évolué. "Je reste sur la même ligne, c'est diluer l'ADN de la F1 et l'idée de mérite", tranche Toto Wolff, directeur de l'écurie allemande. "Les courses sprint méritaient d'être essayées. Je ne sais pas si nous les conserverons. Mais les grilles inversées, on peut le faire dans les formules de promotion, où l'on veut voir les qualités des pilotes pour dépasser. Ce n'est pas quelque chose dont nous devrions nous approcher en Formule 1."

Tout le problème pour les dirigeants de la F1 sera de faire converger les avis sur cette question, car il est clair qu'elle divise et continuera de le faire. Les opinions sont relativement tranchées dans un sens comme dans l'autre, et il suffit par exemple d'interroger Lando Norris pour se rendre compte de la diversité des points de vue.

"Si c'est une grille inversée qui a une influence pour le championnat, je n'en suis pas fan, y compris en formules de promotion", confie le pilote McLaren. "Mais pour que ce soit juste plus passionnant, plus amusant pour les fans, je crois que c'est super. C'est plus un défi pour nous et l'équipe, puis on peut mettre ça de côté pour le dimanche lorsque la course principale arrive. Il y a donc cette excitation supplémentaire le samedi, qui est à part, et je crois que c'est la chose la plus importante."

Propos recueillis par Jonathan Noble et Luke Smith