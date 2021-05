Trois équipes ont voté contre les sanctions sportives liées au budget

La Formule 1 a introduit un plafond budgétaire de 145 millions de dollars pour la saison 2021, contrôlé par un nouvel ensemble de règles fonctionnant en parallèle des Règlements Sportif et Technique. Le Règlement Financier dispose que les sanctions en cas d'infraction peuvent inclure des amendes, des sanctions sportives mineures et importantes ou une surveillance renforcée d'une équipe.

Cependant, trois équipes ont voté contre la mise en place de sanctions sportives pour les infractions au Règlement Financier lors de la dernière réunion de la Commission F1. Selon les informations de Motorsport.com, les trois équipes concernées sont Red Bull, Ferrari et AlphaTauri.

Vendredi dernier, le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu'il y avait "des sujets qui doivent être éclaircis et précisés" concernant le plafond budgétaire pendant sa première année d'activité. Interrogé samedi par Motorsport.com, l'Autrichien a expliqué que ces sujets concernaient les pénalités appliquées en cas d'infraction. "Un important groupe d'équipes, sept équipes sur dix, a voté en faveur de l'introduction de sanctions sportives pour les infractions liées au plafond financier", a précisé Wolff. "Pour l'instant, il n'y a que des pénalités financières. Trois équipes ont voté contre, en expliquant qu'elles acceptaient une amende et non une sanction sportive."

"C'est un peu étrange", poursuit-il. "Mais je pense que maintenant, nous allons essayer de comprendre pourquoi [ces équipes ont voté contre], et quels sont les points du règlement qui leur semblent incomplets ou incorrects. Nous nous sommes fixés un objectif de deux semaines pour régler cette question, et après tout le monde comprendra que le non respect du plafond budgétaire doit être considéré de la même manière que les infractions techniques."

L'idée de mettre en place d'un plafond budgétaire en catégorie reine en 2021 remonte à la saison 2019, mais la limite initiale de 175 millions de dollars par an a été réduite à 145 millions à la suite de la pandémie de COVID-19. Ce chiffre devrait être ramené à 140 millions l'année prochaine, puis à 135 millions en 2023.

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a déclaré durant le week-end du GP du Portugal que les sanctions étaient "déjà claires" avant d'ajouter : "Il y a actuellement des discussions autour des procédures, qui, parce que c'est un nouvel ensemble de règles, sont toutes en train d'être mises en ordre. J'espère que d'ici un mois, tout sera plus clair."

