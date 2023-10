Verstappen n’est pas le seul en croisière vers la finale F1

Pour la toute première fois, le partenaire mondial de la F1 amarrera l'un de ses superbes navires de croisière, MSC Virtuosa, sur le site de la finale du championnat − Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis − afin d'offrir une expérience d’hébergements différente de celle habituellement proposée.

"L'idée est d'offrir une expérience Grand Prix totalement immersive qui permettra de vivre à bord les émotions de la dernière course de la saison", a déclaré Alberto Revelli, responsable du sponsoring sportif chez MSC Croisières.

"Ce n'est pas la première fois que nous servons d'hôtel de croisière lors d'un événement sportif international majeur, mais c'est assurément la première fois que nous nous impliquons autant dans l'élaboration d'une expérience dédiée. Nous voulons tirer le meilleur parti de cette opportunité."

Le navire moderne et prestigieux de MSC Croisières sera amarré au Abu Dhabi Cruise Terminal et offrira à ses hôtes un large éventail de services, notamment des restaurants, des bars et des théâtres, à deux pas du circuit.

Le navire proposera également une galerie marchande − avec de nombreux articles F1 en vente - ainsi qu'une promenade de style méditerranéen, un spa luxueux, une salle de sport entièrement équipée, cinq piscines, un parc aquatique et de vastes espaces pour les enfants.

MSC Croisières a travaillé avec les organisateurs de la F1 pour mettre en place ce moment important, dans le but d'offrir un tout autre niveau d'engagement et de divertissement, y compris avec la présence de superstars qui se joindront aux invités à bord.

"Outre les divertissements classiques des croisières, nous proposons également des activités spécialement dédiées aux fans de F1 de tous âges", a ajouté Revelli. "Cela inclut des questions-réponses avec les ambassadeurs de la F1, des quiz sur le sport automobile, des simulateurs, des expositions de photos et bien plus encore."

"Nous voulons que nos invités ressentent toute une palette d'émotions, qu'il s'agisse des frissons de la piste ou de l'émerveillement de la haute mer, et nous voulons leur offrir des souvenirs qui dureront toute une vie."

UN PARTENARIAT EN PLEINE CROISSANCE

MSC Croisières a débuté son partenariat avec la F1 en 2022 et est devenu le sponsor titre du Grand Prix de Belgique plus tôt cette année. L'année prochaine, MSC Croisières prévoit de dévoiler d'autres sponsorings d'épreuves, et d'amener des navires sur un plus grand nombre de sites sélectionnés.

La célébration de fin de saison à Abu Dhabi a été planifiée depuis plus d'un an et démontre l'ambition combinée des deux partenaires d'offrir ce qu'il y a de mieux tout en construisant l'avenir.

"Nous partageons un certain nombre d’objectifs avec la Formule 1", a déclaré Revelli. "Nous sommes désireux de divertir et d'offrir des expériences enrichissantes, et nous sommes tous deux des acteurs planétaires dans nos secteurs d'activité, sur de nombreux marchés dans le monde entier."

"Nous sommes également tous deux axés sur la technologie et la recherche de nouveaux moyens innovants pour améliorer l'expérience globale, ainsi que pour réduire notre impact sur la planète, avec le désir d'aller de l'avant de manière plus durable."

Ceux qui souhaitent vivre pour la première fois l'expérience d'une croisière F1 à bord de MSC Virtuosa à Abu Dhabi trouveront là le point de départ idéal pour le week-end, avec un large choix d'hébergements allant des cabines élégantes aux suites de luxe.

Les fans peuvent choisir une option de cabine avec ou sans billet F1 ou passer à une expérience F1 − comprenant une visite des stands et une photo avec le trophée du championnat − ou à un accueil premium dans le légendaire Paddock Club de la F1.

L'option de restauration en demi-pension de MSC Croisières est standard, avec le petit-déjeuner et le dîner inclus, ainsi que les déplacements gratuits vers le circuit − et une fois l'action terminée en piste, l'atmosphère à bord sera à l'image de la frénésie qui règne sur le circuit.

Une fois la course terminée, le navire reprendra sa fonction au sein de la flotte mondiale de MSC Croisières, qui navigue dans plus de 100 pays à travers le monde, offrant à ses hôtes une expérience de vacances inoubliable. Et Revelli espère que les amateurs de course automobile en prendront bonne note.

"La visibilité de la Formule 1 nous permet également d'atteindre de nouveaux publics", conclut-il. "Elle accroît notre notoriété auprès des amateurs de sport, des spectateurs et des téléspectateurs, dont beaucoup n'ont peut-être pas encore navigué avec nous."

