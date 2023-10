La F1 pourrait abandonner les pneus 18 pouces en 2026

Dans le cadre de la prochaine ère réglementaire, les dirigeants de la Formule 1 ont fait de la réduction du poids des monoplaces l'une des priorités. Et cela pourrait bien signer l'arrêt de mort des pneus actuels, au format 18 pouces, qui ont succédé depuis l'an passé aux 13 pouces qui avaient cours jusque-là.

S'exprimant le mois dernier pour Motorsport.com, Nikolas Tombazis, le responsable monoplace de la FIA, avait indiqué qu'une réduction de poids de l'ordre de 50 kg était l'objectif poursuivi par les instances, laissant alors déjà entendre que les roues seraient retouchées : "Avec les dimensions des roues, qui seront plus étroites, l'aileron arrière et la voiture en général, nous visons une réduction du poids des voitures d'environ 50 kg."



"Il sera donc possible de voir des monoplaces plus petites, plus courtes et plus étroites. Mais nous parlons de solutions qui doivent encore être discutées. En mettant la voiture au régime, nous pourrons réduire un peu les vitesses de passage en courbe. Plus légères, elles iront plus vite en ligne droite, mais généreront moins de charge aérodynamique. Nous devrons donc augmenter la récupération d'énergie de l'hybride pour assurer une performance adéquate sur un tour."

En allant plus loin, la vision de ce que seraient les F1 2026 peut être envisagée. Des discussions sont en effet en cours autour d'un empattement réduit de 20 cm (passant de 3600 à 3400 mm) et d'une largeur totale réduite de 10 cm (passant de 2000 à 1900 mm).

Toutefois, que les débats portent sur les pneus pose question car des roues "plus étroites", et donc moins larges que les 305 mm pour les pneus avant et 405 mm pour les pneus arrière slicks actuels, auraient des conséquences en matière de performances des F1.

Des pneus moins larges réduiraient la traînée, qui est l'un des domaines où les instances cherchent à gagner le plus de terrain car une baisse de performance des unités de puissance est attendue en 2026. Mais en étant plus étroits, les pneus offriraient forcément une moins grande surface de contact avec la piste, ce qui devrait se traduire par moins d'adhérence mécanique et donc une autre baisse des performances.

Aussi, dans ces conditions, au lieu d'aller vers une version moins large des pneus actuels, une solution envisagée pourrait être de changer de taille et d'abandonner les 18 pouces qui ont été imposés en 2022. Ce changement, à lui seul, aurait alourdi les F1 d'une quinzaine de kilos par rapport à 2021, en partie en raison de l'augmentation de la taille des jantes elles-mêmes. Toutefois, un retour aux pneus 13 pouces n'est pas sur la table ; un bon compromis pourrait se situer à 16 pouces.

Pour Auto Motor und Sport, le directeur technique de la F1, Pat Symonds, a estimé que la perte de 50 kg évoquée était sans doute trop optimiste. Selon lui, viser une baisse de 20 kg est bien plus réaliste. Et dans ce projet plus modeste, introduire des pneus 16 pouces serait d'une grande aide et semble être la raison pour laquelle c'est une option sérieusement envisagée.

Même si les instances s'attachent à trouver un moyen d'abaisser le poids, certains responsables d'écurie estiment que le plus simple serait de laisser les écuries se débrouiller en fixant une barre délibérément plus basse. C'est l'opinion, par exemple, du directeur technique de Mercedes, James Allison. "Il n'est pas évident de faire évoluer le poids dans l'autre sens, mais il est particulièrement délicat de rêver à des règles techniques qui rendront la voiture beaucoup plus légère", juge-t-il.

"Je pense que le moyen de l'alléger est d'abaisser la limite de poids et d'en faire notre problème. Si les voitures dépassent la limite, cela nous oblige tous à prendre des décisions assez difficiles sur ce que nous mettons dans nos voitures et ce que nous n'y mettons pas. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce point de vue. Mais je pense que c'est le moyen le plus sûr d'exercer une pression à la baisse sur le poids des voitures."

Pour rappel, à l'heure de l'écriture de ces lignes, le gagnant de l'appel d'offres lancé en mars par la FIA pour être le manufacturier de la F1 entre 2025 et 2028 n'est toujours pas connu. Pirelli, fournisseur unique de la discipline depuis 2011, y est opposé à Bridgestone.

