Découvrez le circuit de Zandvoort sur F1 2020

Après le premier trailer et les premières révélations il y a quelques jours, Codemasters dévoile sa première vidéo en longueur du prochain opus de sa série. Et pour débuter, quoi de mieux que d'offrir aux fans ce qui aurait dû être l'une des attractions du calendrier, à savoir Zandvoort. Le circuit néerlandais, qui devait accueillir cette semaine le premier Grand Prix des Pays-Bas depuis 1985, est comme l'ensemble des autres théâtres de sport professionnel en Europe, en attente de revoir les sportifs et les spectateurs alors que des mesures restrictives ont été mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Au programme de cette vidéo, un aperçu intéressant et à vitesse de course d'un tour du tracé batave, et notamment de ses nombreuses rénovations et modifications. Le tout embarqué au volant de la Red Bull RB16 de Max Verstappen, bien entendu. La sortie du jeu étant fixée au mois de juillet, il s'agit évidemment d'un "work in progress", donc d'une vidéo qui n'est pas censée refléter la qualité du produit fini.

"L'équipe a fait un travail incroyable pour récréer chaque aspect du circuit", explique Lee Mather, le responsable du projet chez Codemasters. "Le dernier virage incliné qui mène vers la longue ligne droite est quelque chose que les joueurs vont apprécier. Le circuit de Zandvoort est très technique, avec des variations de dénivelé, des crêtes à l'aveugle, ainsi que des points de freinage et des cordes de virages imprévisibles. C'est un choc pour les sens qui ne laissera aucun moment de répit aux joueurs."

Parallèlement à cette vidéo, Codemasters a dévoilé les visuels des boîtes du jeu, avec notamment une photo de Michael Schumacher en combinaison Ferrari pour l'édition "Deluxe Schumacher". Les éditions "Seventy" et "Standard" internationales auront droit à Lewis Hamilton et Sebastian Vettel en couverture alors que la France verra Charles Leclerc et Max Verstappen se partager l'affiche.