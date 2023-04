L'opportunité d'un test F1 gâchée par un conflit de calendrier

Charger le lecteur audio

Peu de pilotes peuvent se vanter d'être passés directement d'un championnat monomarque national à la Formule 1, et c'est le cas de Warren Hughes. Toutefois, l'opportunité en or face à laquelle le Britannique s'est retrouvé, en 2000, a été torpillée par le plus banal des obstacles : un manque de vols d'avion.

Ce pilier de la Formule 3 britannique dans les années 1990 avait prévu de passer au niveau supérieur, la Formule 3000, en 1999 avec l'équipe Portman-Arrows. Mais lorsque l'affaire est tombée à l'eau, le pilote a dû se rabattre sur la modeste MGF Cup, championnat réunissant des MGF au Royaume-Uni. Hughes a triomphé, et un retour impressionnant en F3 pour la dernière manche de la saison, à Thruxton (troisième sans essais préliminaires, devant le champion Marc Hynes), a permis de rappeler aux observateurs de quoi il était capable.

Justement, après ce podium, Hughes reçut une offre venant de son ancien coéquipier en 1995, un certain Christian Horner. Venant tout juste de raccrocher son casque, le futur directeur de Red Bull Racing a proposé au pilote de mener les efforts de l'équipe Arden dans le championnat italien de Formule 3000 en 2000. Un podium lors de la manche d'ouverture à Vallelunga a été suivie d'une première victoire à Imola puis d'une seconde à Monza. Ces performances lui ont valu un autre coup de téléphone, cette fois-ci de Jonathan Williams, fils du regretté Sir Frank Williams.

L'emblématique écurie de Formule 1 a donc convié Hughes à une séance d'essais en ligne droite. Ce n'était pas une grande première pour le Britannique puisqu'il avait déjà eu l'occasion de se mettre au volant d'une F1, une Lotus en 1994, mais cette nouvelle opportunité était bien plus importante : Williams bénéficiait désormais du soutien d'un grand constructeur, BMW, et se préparait à revenir sur le devant de la scène après deux saisons médiocres.

"C'était la première année du programme BMW, quand [Williams] avait [Jenson] Button et Ralf Schumacher", explique Hughes. "Ils ne pouvaient pas faire ce test, alors j'ai roulé à l'aérodrome de Keevil, dans l'Oxfordshire. J'ai fini par faire un travail très intéressant sur le différentiel électronique pour eux, tout était top secret à l'époque et le test s'est bien passé."

À Monza, Hughes s'est imposé devant Tomas Scheckter et a reçu le trophée des mains de son père, Jody Scheckter, Champion du monde F1 en 1979 !

Après cela, Hughes devait rouler à Enna, mais Williams désirait l'aligner pour une séance officielle à Valence. "Toutes les équipes de F1 allaient s'y rendre, ce n'était pas qu'un test privé", précise-t-il. Un sacré dilemme...

"Pour faire les essais à Valence le lundi matin, je devais y être le dimanche soir. Mais, évidemment, j'avais une course à Enna ce dimanche-là. N'oublions pas qu'en 2000, il était difficile d'entrer et de sortir de Sicile, il n'y avait pas beaucoup de vols à l'époque."

"J'ai dit à Christian : 'Écoute, j'ai cette chance'. Mais à ce moment-là, nous étions encore en lutte pour le titre. Je lui ai demandé s'il y avait un moyen pour moi de partir d'Enna ou de manquer la course pour aller faire ce test et il m'a répondu : 'Aucune chance, tu ne vas pas rater la course'. À cette époque, je n'avais pas les connexions ou l'argent pour prendre un vol privé. Je n'avais aucun moyen de me rendre à Valence le dimanche soir."

La peine de Hughes fut bien vite épongée par Williams, qui proposa de programmer une autre séance pour lui. Malheureusement, son heure était passée et cette nouvelle chance ne s'est jamais matérialisée.

"C'était la dernière, je n'ai plus jamais eu d'autre chance avec Williams après ça", regrette Hughes, qui a finalement échoué à la deuxième place du championnat italien derrière Ricardo Sperafico. "Après qu'il ait été clair que rien d'autre n'allait venir, j'ai abandonné toutes mes ambitions en F1. J'ai toujours pensé que c'était peu probable, mais en recevant un appel de Williams à ce moment-là, je me suis dit que ce n'était peut-être pas fini ! Le rôle de pilote d'essai était très intéressant à l'époque, ils roulaient beaucoup et je me disais que ce serait un très bon job, on ne sait jamais."

Absent à Valence, Hughes a été remplacé par Bruno Junqueira, pilote d'essai Williams