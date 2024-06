Williams annonce 26 embauches, dont l'ex-directeur technique d'Alpine

Williams a annoncé ce jeudi une importante salve de recrutement pour renforcer son département technique. L'écurie anglaise a réussi à attirer plusieurs membres passés par des structures concurrentes, y compris l'ancien directeur technique d'Alpine F1, Matt Harman, qui avait quitté Enstone juste après le début de saison raté de l'écurie française.

Au total, l'équipe basée à Grove a officialisé l'embauche de 26 nouveaux ingénieurs, parmi lesquels cinq recrues considérées comme majeures, et avec pour objectif de muscler les rangs des départements conception et aérodynamique. La totalité de ce nouveau personnel sera placée sous les ordres du directeur technique en chef Pat Fry, qui a rejoint Williams en novembre dernier, quelques mois après son départ de chez Alpine.

Matt Harman sera directeur du design chez Williams et commencera à travailler après la trêve estivale à venir. Quant aux quatre autres recrues dont l'identité a été confirmée par l'écurie, il s'agit de Fabrice Moncade (passé chez Ferrari comme directeur de l'analyse des performances), Juan Molina (auparavant aérodynamicien principal chez Haas), Steve Winstanley (designer en chef des composites et structures chez Williams) et Richard Frith (ex-Alpine au département performance).

Fabrice Moncade deviendra ingénieur en chef à Grove dès le mois prochain, suivi quelques jours plus tard par Juan Molina, qui prendra le poste d'aérodynamicien en chef. Steve Winstanley est recruté à un poste proche de celui qu'il occupait à Milton Keynes et aura pour mission de faire évoluer le département auquel il sera affilié. Enfin, Richard Frith ne pourra commencer à travailler chez Williams qu'en 2025, au poste de directeur de la performance des systèmes.

Par ailleurs, Williams précise avoir embauché Sorin Cheran, qui travaillait chez Hewlett Packard Enterprise, afin de lui confier la transformation des méthodes d'acquisition et de stockage des informations.

"Je suis ravi d'accueillir ces six personnes incroyables chez Williams", se réjouit le directeur de l'écurie, James Vowles. "Nous avons pour mission de nous battre pour revenir aux avant-postes et le fait d'être en mesure d'attirer des talents expérimentés, ayant gagné des titres dans d'autres équipes, démontre que nous croyons fermement au chemin que nous parcourons. Williams investit dans ce qu'il faut pour gagner, et ce n'est qu'un début alors que nous nous préparons à accueillir d'autres nouveaux visages venus de l'ensemble de la grille dans les mois à venir."