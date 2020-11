Wolff défend Pirelli : "Intégrité et sécurité passent avant tout"

Malgré les critiques très marquées de certains pilotes vendredi à Bahreïn, parmi lesquels Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, Toto Wolff prend la défense de Pirelli. Le manufacturier unique de la Formule 1 travaille sur une version modifiée de ses gommes pour la saison prochaine, qu'a pu tester l'ensemble du plateau lors des deux premières séances d'essais libres à Sakhir. L'objectif est de disposer d'enveloppes plus résistantes devant l'accroissement de l'appui aérodynamique des monoplaces, bien que celui-ci soit partiellement freiné l'an prochain via des modifications techniques imposées par la FIA, notamment au niveau du fond plat.

Lors des essais à Bahreïn, les pilotes ont pointé du doigt le poids des nouveaux pneus ainsi que leur niveau de performance, évoquant une perte d'une seconde au tour. Néanmoins Toto Wolff estime qu'il est nécessaire de voir plus loin. Le directeur de Mercedes insiste sur l'aspect sécuritaire de la démarche, notamment après les incidents survenus à Silverstone l'été dernier, ou au Mugello puis à Imola pour Lance Stroll et Max Verstappen.

"Nous devons éviter des accidents comme nous en avons vus cette année", explique Wolff à Motorsport.com. "C'est pourquoi nous devons soutenir Pirelli. Ces voitures ont généré plus d'appui aérodynamique que prévu et il n'a cessé d'augmenter chaque année. Pirelli devait donc réagir. L'accident de Lance Stroll au Mugello était effrayant, et il y a eu l'abandon de Max à Imola. Par deux fois avec Lewis, nous avons été à la limite de ne pas finir la course. Alors proposer un produit plus robuste, et donc plus lourd, est la seule solution. C'est pourquoi je pense qu'il est compréhensible que Pirelli suive simplement le processus demandé."

Wolff est on ne peut plus clair pour la suite : il n'est absolument pas envisageable de ne pas laisser Pirelli aller au bout de sa démarche, et les changements apportés en vue de 2021 s'imposeront même si les pilotes s'y montrent réfractaires. L'Autrichien rappelle également, à l'instar de Pirelli, que la perception sera différente lorsque ces pneus seront utilisés sur des monoplaces réglées en conséquence, ce qui n'était pas nécessairement le cas vendredi.

"Les pneus actuels n'offriront jamais l'intégrité et la robustesse pour faire face à l'augmentation d'appui aérodynamique", martèle-t-il. "L'intégrité et la sécurité passent avant tout. Du point de vue des pilotes, lorsque l'on monte un pneu qui apporte moins de grip et qui est plus lourd, qui crée donc plus de sous-virage et moins d'adhérence, il est compréhensible d'avoir une réaction négative en faisant une comparaison avec le pneu actuel. Mais les voitures n'avaient pas été correctement réglées pour ces pneus. Ces derniers ont juste été montés dessus."

Propos recueillis par Jonathan Noble