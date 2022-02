Arthur Leclerc a remporté son premier titre en monoplace

Charger le lecteur audio

C'est un premier titre pour Arthur Leclerc. Le frère de Charles succède à Raoul Hyman, Ukyo Sasahara, Joey Alders et un certain Guanyu Zhou au palmarès du Championnat d'Asie de Formule Régionale, précédemment connu sous le nom de F3 Asie.

De nombreux pilotes aux avant-postes n'ont pas effectué la saison complète, mais Leclerc n'a pas démérité pour autant, sacré avec 60 points d'avance sur son dauphin Pepe Martí grâce à neuf podiums dont quatre victoires en 15 épreuves. Personne n'a été aussi constant que lui aux avant-postes, et le pilote Prema a transformé l'essai avec une performance dominatrice en Course 1 à Abu Dhabi, où il a signé un grand chelem : pole position, victoire, meilleur tour, et en tête du départ à l'arrivée.

Les protégés d'écuries de Formule 1 étaient bien représentés, puisque Dino Beganovic, membre de la Ferrari Driver Academy tout comme Leclerc, a pris la cinquième place du championnat, tandis que le tricolore Isack Hadjar, nouvelle recrue du Red Bull Junior Team, est troisième. Jak Crawford, également poulain de la marque au taureau, s'est classé sixième.

Grâce à sa performance, Leclerc a en tout cas marqué 18 des 40 points de Super Licence nécessaires pour courir en Formule 1, portant son total personnel à 30. Il lui suffirait ainsi d'un top 5 en FIA F3 cette saison pour être éligible à courir dans l'élite ; il y rempile avec Prema, après s'être classé dixième l'an passé, avec une pole position et deux victoires à son actif mais des performances relativement irrégulières.