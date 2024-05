La F2 et la F3 révèlent leur calendrier pour la saison 2025

Après approbation par la FIA, la Formule 2 et la Formule 3 viennent de révéler le déroulé des différentes courses de leur saison 2025, qui reste pour la plupart inchangé par rapport à cette année.

Le nombre de courses du calendrier de Formule 2 reste le même, 14 rendez-vous couplés d'épreuves sprint, qui donnent donc 28 courses au total. À l'instar de sa grande sœur, la F2 ouvrira le bal 2025 par le Grand Prix d'Australie à Melbourne pour la première fois. Le circuit de l'Albert Park remplacera donc le traditionnel instigateur circuit du Bahreïn qui sera le deuxième rendez-vous de cette saison, juste avant de prendre la direction de l'Arabie saoudite pour la manche à Djeddah, qui conclura ces deux premiers mois de championnat.

Avec un déroulé similaire à la F1 mais quelques courses en moins, la F2 suivra donc la catégorie reine pour son aventure en Europe. La suite du calendrier est quasi similaire à celui de la saison actuelle avec l'enchaînement des huit courses européennes, en commençant par Imola les 16 et 18 mai. Ce sera cette fois la Hongrie, début août, qui marquera le début des vacances d'été et échange donc sa place avec le circuit de Spa-Francorchamps. Monza fermera la marche des circuits européen début septembre. La saison se terminera finalement par le traditionnel Grand Prix d'Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina, les 5, 6 et 7 décembre.

Dans la foulée, le championnat de Formule 3 a également annoncé son calendrier 2025, lui aussi quasiment identique à celui de 2024. Seul véritable changement, comme ses acolytes, la F3 débutera sa saison à Melbourne les 14, 15 et 16 mars. La suite des 10 courses qui composent le calendrier suivra les traces de la F1 et de la F2 avec les huit Grand Prix européens à la suite. Le clap de fin se fera cependant après la pause estivale sur les terres italiennes, à Monza.

Le calendrier F2 2025

Date Grand Prix Circuit 14-16 mars Australie Melbourne 11-13 avril Bahreïn Sakhir 18-20 avril Arabie saoudite Djeddah 16-18 mai Émilie-Romagne Imola 23-25 mai Monaco Monaco 30 Mai – 1 juin Espagne Barcelone 27-29 juin Autriche Spielberg 4-6 juillet Royaume-Uni Silverstone 25-27 juillet Belgique Spa-Francorchamps 1-3 août Hongrie Budapest 5-7 septembre Italie Monza 19-21 septembre Azerbaïdjan Bakou 28-30 novembre Qatar Losail 5-7 décembre Abu Dhabi Yas Marina

Le calendrier de F3 2025

Date Grand Prix Circuit 14-16 mars Australie Melbourne 11-13 avril Bahreïn Sakhir 16-18 mai Émilie-Romagne Imola 23-25 mai Monaco Monaco 30 Mai – 1 juin Espagne Barcelone 27-29 juin Autriche Spielberg 4-6 juillet Royaume-Uni Silverstone 25-27 juillet Belgique Spa-Francorchamps 1-3 août Hongrie Budapest 5-7 septembre Italie Monza