Daniel Abt va finir la saison chez NIO 333

Daniel Abt s'était fait remplacer par un simracer professionnel lors d'une course virtuelle du Race at Home Challenge de Formule E, qui avait pour but de collecter des fonds pour l'UNICEF. L'Allemand s'était défendu d'avoir voulu tricher, mais l'écurie Audi ne l'a pas entendu de cette oreille et a mis fin à sa collaboration avec le pilote de 27 ans, laquelle durait depuis la création de la Formule E.

Remplacé par René Rast chez Audi, Abt profite néanmoins des restrictions de déplacement qui empêcheront Ma Qing Hua de finir la saison. Il va ainsi prendre le volant de la deuxième NIO aux côtés d'Oliver Turvey, d'abord en essais privés ce mois-ci, puis lors des six courses de l'E-Prix de Berlin début août.

"Lorsque m'a été présentée la possibilité de faire signer Daniel pour la finale de Berlin, c'était enthousiasmant", déclare Vincent Wang, PDG de NIO 333. "Comme on dit en Asie, 'le retour de l'enfant prodigue est plus précieux que l'or', mais la polémique concernant Daniel lors du Race at Home Challenge a pris beaucoup d'ampleur et soulèvera le débat. Finalement, après avoir discuté avec des acteurs clés du paddock, nous avons décidé de donner à Daniel une opportunité de revenir en Formule E. Nous l'accueillons dans l'équipe à bras ouverts et espérons que ce héros local nous aidera à conclure cette saison extraordinaire en beauté !"

Abt va ainsi rester l'un des quatre seuls pilotes à avoir participé à tous les E-Prix de l'Histoire, mais lui qui est habitué à rouler pour un top team devrait être à la peine au volant d'une NIO qui est clairement la monoplace la moins rapide du plateau.

Encore une fois, l'auteur de deux victoires en Formule E fait son mea culpa pour sa faute récente : "C'était une erreur et j'en ai assumé l'entière responsabilité. Mais il est désormais temps pour moi d'aller de l'avant et de revenir à ce que j'aime le plus : la course. Par conséquent, je suis très reconnaissant de cette opportunité et de la confiance que me donne NIO 333. Pour moi, ce n'est pas une question de revanche, car je n'ai de ressentiment envers personne. Je veux juste faire de mon mieux pour l'équipe et l'aider à bien finir la saison."

