De Vries triomphe après une erreur de Vandoorne

Très à l'aise dans les rues de Riyad alors que la Formule E étrennait un nouveau format de qualifications plus tôt dans la journée, Stoffel Vandoorne a signé la pole position de la Course 1 de l'E-Prix de Diriyah, manche d'ouverture de la saison 2021-22 du Championnat du monde des monoplaces électriques. Le pilote Mercedes devance sur la grille de départ Jake Dennis, son rival en finale, et son coéquipier Nyck de Vries, qu'il a battu en demi-finale.

C'était déjà le cas l'an passé, la course se tient de nuit. Le soleil est donc couché et le ciel assombri lorsque le départ est donné. Vandoorne prend un envol parfait tandis que Dennis est immédiatement débordé par de Vries. Aucun accident n'est à déplorer dans le premier virage, même si António Félix da Costa, titré en 2020, regagne immédiatement les stands et s'arrête là.

Vandoorne ne parvient pas à creuser l'écart dans les premiers kilomètres, le Belge étant pris en chasse par son coéquipier, Dennis et André Lotterer, qui a manqué de prendre la troisième place au départ. La première activation du mode attaque se fait attendre, personne ne souhaitant plonger dans la zone d'activation dans ces premiers tours. Finalement, Lotterer et Oliver Rowland sont les premiers à bénéficier de ce surplus de puissance après sept minutes de course.

Dans la boucle suivante, de Vries et Dennis activent leur mode attaque, Vandoorne faisant un tour de plus avant de faire de même, mais ne parviennent pas à déloger le leader.

Assez calme jusqu'à présent, la course s'emballe après le cap des dix minutes. En lutte dans le ventre mou du peloton, Rowland se heurte à Frijns et, aidé par le Néerlandais, il percute les barrières. Sa Mahindra n'ira pas plus loin, la direction de course déploie le Safety Car. Et cette année, elle ne retire pas de l'énergie pour chaque minute passée derrière la voiture de sécurité. À la place, des minutes sont ajoutées au temps de course restant.

Le peloton est très étiré à la relance, ce qui favorise Vandoorne puisque le pilote Mercedes prend une seconde d'avance sur de Vries. Mais ce dernier recolle très vite à son coéquipier et finit par le dépasser lorsque Vandoorne se rate en tentant d'activer le mode attaque ! Quant à Lotterer, il se défait de Dennis avec ce même mode attaque mais doit défendre au-delà du raisonnable pour contenir son adversaire à la fin de son boost. Sam Bird, cinquième, et Lucas di Grassi, sixième, assistent à cette passe d'armes et en profitent pour recoller sur leurs adversaires.

À 13 minutes de la fin, Dennis tente de reprendre la troisième place en plongeant à l'intérieur au virage 18. Un peu trop optimiste sur les freins, le Britannique vire au large et voit la Porsche repasser devant. Le duo Mercedes, en formation rapprochée depuis l'erreur de Vandoorne, compte six secondes d'avance sur ses poursuivants.

Acculé par Dennis et devant gérer une consommation excessive, Lotterer craque dans les ultimes minutes. Coup sur coup, le pilote allemand est doublé par Dennis, Bird, di Grassi, Nick Cassidy, Edoardo Mortara, Jean-Éric Vergne (qui partait 13e après des qualifications décevantes) et Mitch Evans. Un véritable supplice.

Maintenant débarrassé de Lotterer, Dennis fond sur les Flèches d'Argent mais ce n'est pas suffisant pour leur mettre la pression. Pendant ce temps, Vergne et Evans s'expliquent pour la huitième place et, malgré une glissade, le double champion a les arguments les plus convaincants.

Dans un calme olympien, de Vries contrôle jusqu'au bout et franchit la ligne d'arrivée en tête. Un excellent début pour le Champion du monde en titre. Vandoorne se contente de la deuxième place en raison de son erreur. Dennis monte sur la dernière marche du podium. Bird transpire énormément face au trio di Grassi/Cassidy/Mortara mais le pilote Jaguar, très proche de la panne dans le dernier tour, se saisit de la quatrième place. Mortara et Cassidy suivent, le Néo-Zélandais perdant une place dans ce même dernier tour mais récoltant le point du meilleur tour en course. Vergne, le rookie Oliver Askew et Evans complètent le top 10.

Le départ de la deuxième course du week-end sera donné demain, samedi 29 janvier, à 18h.

E-Prix de Diriyah 2022 - Course 1