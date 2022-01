Vandoorne : "Il n'y a que moi à blâmer"

Charger le lecteur audio

Malgré la constante pression appliquée par Nyck de Vries, son coéquipier, Stoffel Vandoorne ne montrait aucun signe de faiblesse en tête de l'E-Prix de Diriyah, manche d'ouverture de la saison 2021-22 du Championnat du monde de Formule E. Et le pilote Mercedes a même profité de l'apparition de la voiture de sécurité à la suite de l'accident d'Oliver Rowland pour accroître son avance en surprenant le peloton à la relance.

Toutefois, la course du Belge s'est ensuite gâtée lors de la seconde activation du mode attaque. Vandoorne n'est pas tout à fait passé dans les clous, manquant de peu la troisième boucle électronique, ce qui a eu pour conséquence de ne pas déclencher le surplus de puissance de 30 kW et d'offrir la tête de la course à Nyck de Vries, qui ne l'a plus quittée jusqu'au drapeau à damier.

Classé en deuxième position, Vandoorne a assumé l'entière responsabilité de cette erreur. "J'ai raté la troisième boucle dans ma deuxième activation, ce qui veut dire que j'ai perdu une seconde et demie, deux secondes, pour rien", a-t-il pesté après l'arrivée. "Et il n'y a que moi à blâmer pour ça. Avant, tout se passait bien. J'étais en tête, je pense que notre rythme était très bon. Il fallait atteindre les objectifs et s'assurer que nous respections les procédures."

Vandoorne a conservé la tête au départ, mais son erreur lui a coûté la victoire

"Mais ensuite, j'ai donné la position à Nyck, en gros, et après cela nous sommes restés ensemble et nous avons réussi à terminer premier et deuxième. Évidemment, je suis un petit peu déçu avec le mode attaque et le fait de ne pas avoir passé la boucle correctement. Mais ça reste une journée très positive dans l'ensemble, pour moi et pour l'équipe. Nous pouvons être satisfaits de ce début de saison."

Mais Vandoorne n'a pas été le seul pilote Mercedes à commettre une erreur pour le premier E-Prix du week-end. La veille, lors de la première séance d'essais libres, de Vries avait heurté le mur dans son tout premier tour de piste sans avoir la possibilité de continuer. En dépit d'un roulage limité, le Champion du monde en titre a vite redressé la barre avec une troisième place en qualifications suivie de la victoire.

"Le résultat est peut-être le même mais la façon dont nous l'avons obtenu était très différente", a expliqué De Vries. "Évidemment, en commençant par taper le mur au premier tour [le jeudi] n'a pas aidé, ça a juste mis moi et l'équipe au pied du mur."

"Ensuite, vous devez reprendre confiance. Le [circuit] était très glissant, différent de l'année dernière. La piste évolue toujours, donc il faut gagner en confiance. Nous avions un bon rythme, l'équipe a fait un bon travail. Évidemment, j'ai eu un peu de chance avec Stoff qui a manqué son mode d'attaque, mais au final, ça a souri à notre côté du garage."

Le résumé de la Course 1 : De Vries triomphe après une erreur de Vandoorne

Avec ce succès, de Vries occupe la tête du classement général