Evans vainqueur sous enquête à Shanghai, Wehrlein résiste à Cassidy

C'est Jean-Éric Vergne (DS Penske) qui s'est offert la pole position de ce premier E-Prix de Shanghai, devant Oliver Rowland (Nissan). Il faut remonter au dixième rang pour trouver trace du leader du championnat, Nick Cassidy (Jaguar), alors que son dauphin Pascal Wehrlein (Porsche) est lui quatrième. L'épreuve est disputée sur une version courte (3,051 km) du circuit emprunté il y a quelques semaines par la Formule 1.

Au départ, Vergne conserve l'avantage sur Wehrlein, alors que Rowland connaît un envol difficile. Rapidement, le jeu de dupe habituel se met en place, personne ne voulant véritablement attaquer ou mener. Wehrlein puis Robin Frijns mènent avant de prendre leur attack mode, l'Allemand retrouvant les commandes dès le 4e tour, avant de les céder provisoirement quelques boucles plus tard pour activer son deuxième attack mode.

Au tiers de la course, le peloton s'agite légèrement alors que Vergne enclenche son second mode attaque depuis la tête, permettant à Wehrlein de retrouver la première place. Nyck de Vries se signale au 10e tour en se hissant aux commandes ; à la radio, on lui dit clairement "on ne veut pas mener". Du coup, puisqu'il faut bien quelqu'un en tête, c'est Mitch Evans qui s'y colle.

À mi-course, Wehrlein conduit le peloton alors que quelques contacts ont lieu, notamment entre Rowland et Vergne au premier virage mais aussi entre Günther, une McLaren et Mortara à l'épingle, ce dernier devant abandonner. Les Porsche mettent alors en place le jeu d'équipe, que tente de contrer Evans. Étonnamment, Wehrlein fait le maximum pour conserver la tête face à Evans mais il finit par céder au 23e tour, après une erreur à l'épingle.

Evans lance alors la phase de véritable attaque au 24e passage en haussant le rythme. L'affrontement entre Evans et Wehrlein se tend au 25e tour, la Porsche se hissant à nouveau aux commandes au prix d'un dépassement hors piste. Alors que les deux hommes s'affrontent, Cassidy en troisième place s'impatiente, le Néo-Zélandais ayant de l'énergie en réserve.

Dans le dernier tour, Evans prend la tête pendant que Wehrlein offre une épreuve de force à Cassidy, avec un contact dans la dernière chicane. Cela profite à Mitch Evans qui s'impose finalement, devant Pascal Wehrlein et Nick Cassidy, ce dernier ayant gentiment forcé Oliver Rowland à mordre dans l'herbe dans le bout droit jusqu'à la ligne d'arrivée.

Evans est toutefois sous enquête des commissaires pour avoir tiré avantage d'un passage hors piste. Il n'est cependant pas le seul pilote dans le collimateur.

E-Prix de Shanghai I 2024 de Formule E