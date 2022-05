Une Gen3… "intéressante", selon les pilotes de Formule E

Charger le lecteur audio

La semaine dernière, en marge de l'E-Prix de Monaco, la Formule E a présenté sa monoplace troisième génération, qui fera ses débuts en course la saison prochaine. Ce bolide au design insolite jouit d'une puissance nettement supérieure de 350 kW, avec une capacité de régénération d'énergie portée à 600 kW, tandis que sa conception innovante n'inclut plus de freins arrière – ces derniers ne sont déjà quasiment plus utilisés, le frein moteur ayant la part belle, justement, pour régénérer l'énergie.

C'est toutefois son apparence qui a fait l'objet de nombreuses discussions dans le paddock de la Principauté et en dehors. Robin Frijns n'y fait pas exception. "Elle est… intéressante !" lâche le pilote Envision. "Je pense que la puissance de la voiture est bonne pour la course. Son apparence, ce n'est pas vraiment à mon goût, pour être franc. Mais peut-être que d'autres l'aiment."

Le pilote Envision a-t-il hâte de la piloter ? "Assurément ! Elle est plus puissante, évidemment plus légère. Je veux vraiment la tester, elle a des pneus différents [Hankook remplace Michelin, ndlr] alors nous allons devoir nous habituer à ceux-ci et à leur comportement. Mais il est certain que ça va être différent, reste à savoir à quel point."

Nyck de Vries, pour sa part, est enthousiasmé par les avancées techniques réalisées avec ce nouveau modèle. "Techniquement, elle est très intéressante et représente un défi pour les écuries et les pilotes", analyse le Champion du monde en titre. "Je pense qu'avec un moteur avant qui ne fait que régénérer et sans différentiel avant, trouver la bonne interaction entre l'essieu avant et l'essieu arrière va être très intéressant. Bien sûr, il n'y a pas de disques de frein sur l'essieu arrière non plus."

De Vries attend avec une grande impatience l'arrivée des arrêts au stand permettant de recharger rapidement la batterie pendant la course, bien qu'une telle révolution ne soit qu'au stade de projet pour l'instant.

"Les modifications de l'aspect sportif, je m'en réjouis également, avec l'éventualité d'un arrêt au stand", ajoute le pilote Mercedes. "Je trouve que ce sera vraiment cool de créer un peu plus de stratégie, car tout est très compressé désormais ; le mode attaque est un élément stratégique, mais je trouve ça un peu plus artificiel qu'un véritable arrêt au stand."

"L'esthétique est un peu différente et abstraite, assez carrée. J'imagine qu'il faut s'y habituer un peu. Mais je pense qu'il y a toujours un peu de résistance avec tout ce qui est nouveau."

Propos recueillis par Jake Boxall-Legge