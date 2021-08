Mercedes officialise son retrait de la Formule E fin 2022

Comme anticipé dimanche par Motorsport.com, l'équipe qui vient de remporter le Championnat du monde de Formule E va bel et bien emboîter le pas à Audi et BMW en quittant la discipline en tant que constructeur.

Cette décision intervient alors que la marque souhaite proposer une gamme de voitures de route entièrement électriques d'ici 2030. Dans le cadre d'un investissement de 34 milliards de livres sterling (près de 40 milliards d'euros), Mercedes "réaffectera les ressources" de son engagement en Formule E et appliquera "les leçons apprises en compétition au développement de produits de série".

Mercedes a par ailleurs souligné que son départ de la Formule E lui permettrait de concentrer ses activités d'usine en sport automobile sur la Formule 1, considérée comme "le laboratoire le plus rapide pour développer et éprouver les technologies futures en matière de performance durables et évolutives".

Plus d'informations à venir...