Première ligne 100% Jaguar, Vergne tombe de haut

C'est une habitude cette saison, le dimanche on prend les mêmes et on recommence ! Après la pole position de Nick Cassidy et la victoire de Maximilian Günther hier, une nouvelle séance de qualifications s'est déroulée dans les rues de Brooklyn pour un deuxième E-Prix de New York ce week-end. On avait vu une piste très évolutive la veille, contexte défavorisant forcément les leaders du championnat, membres du premier groupe.

Groupe 1 : Mortara, Frijns, Vergne, Rast, Félix da Costa, Evans

Groupe 2 : De Vries, Vandoorne, Günther, Rowland, Di Grassi, Dennis

Groupe 3 : Bird, Cassidy, Wehrlein, Sims, Lynn, Lotterer

Groupe 4 : Buemi, Turvey, Sette Câmara, Nato, Blomqvist, Eriksson

Mitch Evans a fixé le premier temps de référence au passage du Groupe 1, en 1'08"914, dans un début de séance qui aura coûté très cher à Jean-Éric Vergne. Deuxième samedi en qualifications comme en course, le Français s'élancera cette fois en fond de grille après n'avoir pas bouclé de tour rapide, victime d'un problème d'accélérateur au moment d'entamer sa tentative.

Une fois n'est pas coutume, être dans le premier groupe n'était peut-être pas si désavantageux puisque de premières gouttes de pluie ont fait leur apparition lorsque le Groupe 2 a pris la piste. Lucas di Grassi s'est montré le plus rapide des six pilotes mais aucun d'entre eux n'est parvenu à se hisser en tête.

La pluie restant très légère, les conditions de piste ne se sont pas détériorées pour le Groupe 3, qui a vu Sam Bird fixer le meilleur temps absolu en 1'08"555, devant un Pascal Wehrlein tout aussi véloce avec seulement 43 millièmes de retard. Le Groupe 4, dans des conditions similaires, a vu le seul Sergio Sette Câmara s'en extraire et rejoindre ainsi Sam Bird, Pascal Wehrlein, Mitch Evans, Nick Cassidy et André Lotterer en Super Pole.

La pluie ayant totalement cessé, Sergio Sette Câmara s'est élancé le premier dans cette Super Pole et a établi le chrono à battre en 1'08"988. Une marque qu'André Lotterer n'a pas battu, le pilote Porsche affichant deux dixièmes de retard. Poleman la veille et donc très à l'aise sur ce tracé, Nick Cassidy a remis le couvert avec un passage en 1'08"663.

Mitch Evans a quant à lui flirté avec la limite, la dépassant même en touchant un mur, prise de risque qui a payé pour s'emparer de la pole provisoire pour un petit millième de seconde ! Si Pascal Wehrlein n'a pas menacé Evans, Sam Bird s'en est occupé, chipant la pole position à son coéquipier chez Jaguar pour 90 millièmes, en 1'08"572. Les deux monoplaces britanniques s'élanceront donc en première ligne à 19h34, avec derrière elles Nick Cassidy et la Porsche de Pascal Wehrlein.

Super Pole

Qualifications par groupes