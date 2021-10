Canossa Events annonce la création de Canossa Racing

Reggio d'Émilie (Italie), le 18 octobre 2021 - Canossa Events, qui fait partie de Motorsport Network, LLC, et GPS Classic annoncent la création de Canossa Racing, une joint-venture focalisée sur l'organisation d'activités sur circuit pour les pilotes et pour les passionnés d'automobiles historiques. Canossa Racing associera l'expertise et le réseau de Canossa Events aux connaissances approfondies des courses historiques de GPS Classic.

Cette nouvelle joint-venture voit Canossa Racing faire l'acquisition de l'Alfa Revival Cup, célèbre championnat italien dédié aux Alfa Romeo de tourisme et de grand tourisme construites entre 1947 et 1981, organisé par l'Automobile Club d'Italie (ACI).

La création de Canossa Racing complétera les nombreux événements sportifs et historiques organisés par Canossa Events, leur permettant de développer encore davantage leur offre unique pour les pilotes, les collectionneurs et les passionnés, ainsi que de créer de nouvelles synergies dans la division Driven Lifestyle de Motorsport Network.

Luigi Orlandini, président et PDG de Canossa Events, déclare : "Je suis ravi d'annoncer cette nouvelle joint-venture – Canossa Racing, une nouvelle étape enthousiasmante dans notre stratégie de croissance continue. Ensemble, nous créerons de nouvelles opportunités pour tous ceux qui aiment passer leur temps sur un circuit, et l'acquisition de l'Alfa Revival Cup est un parfait exemple d'un championnat génial, dédié à tous les 'Alfisti' qui ont envie de revivre de nouvelles émotions à bord d'une authentique Alfa Romeo."

Tommaso Gelmini, fondateur et PDG de GPS Classic, ajoute : "Je suis ravi de m'associer à Canossa Events, leader mondial de l'industrie des événements et expériences dans le domaine de l'automobile notamment sportive, pour créer Canossa Racing. Depuis plus de quinze ans, GPS Classic organise des événements pour les voitures de courses vintage, et c'est une opportunité idéale de partager notre expertise avec l'équipe de Canossa. Cette nouvelle joint-venture, tout comme l'acquisition de l'Alfa Revival Cup, représente une opportunité fantastique de développer le championnat encore davantage auprès d'un plus grand public, plus international."

