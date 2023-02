Mazepin sur le podium pour son retour en compétition

Charger le lecteur audio

Nikita Mazepin était sur la touche depuis qu'il a perdu son volant Haas à la veille de la campagne 2022 de F1, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Samedi, il a fait ses débuts en Endurance dans le cadre des 4 Heures de Dubaï, première des quatre courses de quatre heures qui se tiendront au cours des deux prochaines semaines dans cette discipline au format particulier.

Mazepin fait équipe sur l'Oreca 07 LMP2 de 99 Racing avec Neel Jani, vainqueur des 24 Heures du Mans 2016, et le Portugais Gonçalo Gomes, ce dernier ayant remplacé tardivement Félix Porteiro lorsque le double vainqueur du WTCR a vu son statut de pilote Bronze passer à un statut Argent.

Mazepin était encore en tête à 80 minutes de l'arrivée, mais c'était avant que l'équipe ne perde du terrain en raison d'un full course yellow. Jani a été intégré à la structure la veille de l'épreuve après que Ben Barnicoat, qui avait été annoncé initialement, a déclaré forfait en raison d'engagements incompatibles. L'ancien pilote Porsche d'usine a manqué de peu de battre sur la ligne d'arrivée la voiture du DKR Engineering pilotée par Charlie Eastwood.

Le trio de 99 Racing a ensuite terminé sixième de la deuxième course et occupe la cinquième place du classement avant les manches du week-end prochain sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi, avec la perspective d'une participation automatique aux 24 Heures du Mans pour le champion de chaque division.

Le bolide d'Algarve Pro Racing, partagé par James Allen, Kyffin Simpson et John Falb, est actuellement en tête du classement après avoir remporté la première course, devant les pilotes DKR que sont Eastwood, Ayhancan Güven et Salih Yoluc, qui ont terminé deuxième des deux courses.

La deuxième manche a été remportée par l'ORECA d'Inter Europol Compétition, pilotée par les Américains Nolan Siegel, Christian Bogle et C. R. Crews, qui est bien revenue après un tête-à-queue, tandis qu'Allen, Simpson et Falb ont pris la quatrième place.