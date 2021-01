Acura rejoint Audi et Porsche en LMDh

Filiale premium et américaine de Honda, Acura a fait savoir son intention de concevoir un prototype répondant à la nouvelle réglementation pour 2023, après avoir dominé le championnat IMSA ces deux dernières années. Dans son communiqué, le constructeur spécifie une présence dans le championnat américain d'Endurance, l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il s'agira donc du cœur du programme, dans la continuité, contrairement aux deux autres arrivants connus que seront Porsche et Audi, qui ont d'abord mis en avant un engagement en WEC.

"Nous tous, au sein de l'IMSA, sommes enthousiasmés par la réponse apportée au concept LMDh et à la convergence mondiale", se félicite John Doonan, président de l'IMSA. "Compte tenu des engagements déjà annoncés et du nombre de constructeurs qui continuent à étudier le LMDh comme plateforme marketing et technologique, il y a une dynamique énorme pour l'avenir de notre sport. Nos fans fidèles dans le monde entier vont se régaler."

"Acura détient un palmarès exceptionnel en sport prototype, que j'ai pu apprécier en tant que fan lorsque j'étais jeune et en tant que compétiteur ces dernières années. Au nom de l'IMSA, je suis fier de continuer à travailler avec Acura, tandis que nous travaillons collectivement pour bâtir notre discipline."

Acura n'a pas apporté de précisions quant à sa collaboration future avec l'une ou l'autre équipe, alors que le constructeur est actuellement lié aux structures Meyer Shank Racing et Wayne Taylor Racing pour l'exploitation des prototypes ARX-05 dans la catégorie DPi outre-Atlantique.

Présenté il y a un an pour devenir la plateforme commune à l'IMSA et à l'Automobile Club de l'Ouest, le LMDh permettra de concevoir un prototype pouvant s'engager à la fois dans le championnat américain et en Championnat du monde FIA WEC. Le LMDh se basera sur un châssis obligatoirement fourni par l'un des quatre constructeurs retenus (Oreca, Dallara, Ligier ou Multimatic), autour duquel une marque pourra apposer ses codes stylistiques. Le système hybride sera standard et fourni par Bosch, Williams Advanced Engineering et Xtrac.

Si Acura ne parle que de l'IMSA dans son communiqué, sur le plan technique, son prototype sera admissible en WEC et aux 24 Heures du Mans, tout comme les futurs machines d'Audi et Porsche le seront aux États-Unis.