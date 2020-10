Marcus Ericsson prolonge l'aventure IndyCar avec Chip Ganassi

Après une première année de rookie prometteuse pour l'ex pensionnaire de la F1, Marcus Ericsson, avec Arrow Schmidt Peterson Motorsports, dont une seconde place à Detroit, il a rejoint Chip Ganassi Racing pour sa seconde saison. Cette fois-ci, pas de podiums mais une quatrième place à Road America et des cinquièmes positions à Gateway et Mid-Ohio pour terminer à la 12e place du classement général.

"Je suis très heureux de poursuivre ma relation avec Chip Ganassi Racing, Honda et HPD en 2021 et au-delà", a déclaré le Suédois de 30 ans, ancien pilote Caterham et Sauber en Formule 1. "Je tiens à remercier Chip et l'ensemble de CGR pour leur confiance en moi."

"Chip Ganassi Racing est une des meilleures équipes dans les sports mécaniques et je suis fier d'en faire partie. La saison que nous venons juste de terminer a été pleine de potentiel et j'ai confiance dans le fait que ce que nous avons appris ensemble cette année va nous aider à connaître le succès en 2021. Je suis impatient de retrouver le baquet de la Honda #8 !"

Mike Hull, directeur général de Ganassi, a souligné : "Marcus a prouvé qu'il avait sa place ici, et cette saison, il a grandement contribué au succès de notre équipe. Il a notamment été dévoué envers ses coéquipiers, en particulier avec Scott Dixon qui a remporté le championnat IndyCar."

"Il est un élément fondamental de notre programme global et il s'intègre bien dans notre groupe. Cela se traduit par des succès sur la piste, et nous sommes heureux qu'il continue à grandir et à faire progresser l'équipe pour le futur."

