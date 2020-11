Codemasters reçoit une offre de rachat à un milliard

La compagnie britannique Codemasters fait appel à Motorsport Games pour ses activités eSport autour du jeu DiRT Rally, accueillant actuellement les 2.0 World Series à la suite des World RX Esports Series, qui ont attiré 1,24 million de vues en direct. Motorsport Games a également organisé les 24 Heures du Mans Virtuelles, plus grand événement eSport de l'Histoire avec une audience cumulée de plus de 14 millions de téléspectateurs, et publié la franchise de jeux vidéo NASCAR HEAT.

Propriétaire des marques 2K et Rockstar Games, Take-Two ajouterait ainsi la F1 à sa panoplie de compétitions majeures telles que la NBA (basket-ball) et le PGA Tour (golf).

Fondé en 1986, Codemasters est l'une des studios de jeux vidéo les plus anciens du Royaume-Uni, et les sports mécaniques ont joué un rôle clé dans son évolution ; il s'agit désormais de l'un des noms les mieux considérés dans ce business. L'entreprise a reçu l'offre de 4,85 £ (5,37 €) par action vendredi, et il paraît probable que le conseil d'administration de Codemasters recommande à ses actionnaires de l'accepter.

Après l'avènement de la console PlayStation, Codemasters a publié le très populaire jeu TOCA, basé sur le British Touring Car Championship, ainsi que la série Colin McRae Rally, qui s'est transformée en DiRT Rally, avant de produire le jeu officiel de la F1 à partir de 2009. Codemasters a interrompu les jeux liés au championnat de voitures de tourisme après la sortie de TOCA Race Driver 3 en 2006, bien que Motorsport Games ait obtenu la licence à long terme pour créer un jeu officiel BTCC à partir de 2022.

Codemasters a développé et publié 13 jeux vidéo de F1, dont la dernière édition – F1 2020 – est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows et Google Stadia. L'entreprise a également conclu un accord récent pour produire le jeu vidéo officiel du WRC à partir de 2023.

"Take-Two estime que la combinaison de Take-Two et Codemasters rassemblera deux portofolios de divertissement interactif de classe mondiale : le label de publication 2K de Take-Two et les jeux de course Codemasters sont hautement complémentaires", indique un communiqué de la compagnie basée à New York.

"De plus, Take-Two estime pouvoir améliorer les performances de Codemasters grâce au réseau mondial de distribution de Take-Two et à l'expertise de publication dont jouit 2K, notamment pour les opérations live, l'analyse de données, le développement de produit et le marketing lié aux marques et aux performances."

Alors que les détails de la proposition de rachat se faisaient connaître, la valeur des actions de Codemasters a augmenté de 8,6% pour atteindre 4,70 £ vendredi après-midi. Quant à celles de Take-Two, elles étaient en hausse de près de 3% au même moment. Une décision sur ce rachat devra être prise d'ici le 4 décembre pour mener ce projet à bien, selon la loi britannique.