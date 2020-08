Wehrlein peut-il doubler la mise à Hong Kong ?

Pour la deuxième fois, les pilotes de la Formule E se retrouveront à Hong Kong, lieu de la première course du Race at Home Challenge. Günther s'était imposé après un accident de Stoffel Vandoorne. La course de ce week-end sera la quatrième du championnat, organisé en partenariat avec Motorsport Games afin de soutenir le fonds de solidarité coronavirus de l'UNICEF.

Dans le monde réel, c'est le pilote Envision Virgin Racing Sam Bird qui est l'expert du circuit de Hong Kong, avec une victoire en 2017 et une autre en piste en 2019, avant de subir une pénalité de cinq secondes. Le Britannique, seul pilote a s'être imposé lors de chaque saison de la Formule E, guide Motorsport.com lors d'un tour de piste.

Lire aussi : Wehrlein échappe au carambolage et s'impose à Monaco

L'approche du tour rapide

"Pour démarrer un tour, il faut bien ressortir du dernier virage. Votre tour démarre avec deux virages restants ; le virage à droite à côté de l'entrée des stands. Il faut avoir une bonne ligne dans ce virage puis une très bonne sortie du dernier virage pour vous propulser dans la ligne droite."

Virage 1

"On freine en ligne droite avant une épingle à droite. Il faut choisir son point de freinage, dans la vie réelle c'est juste après le panneau 100 m. Il faut bien faire tourner la voiture dans le virage avant de bien ressortir pour l'une des plus longues lignes droites du championnat. Si vous allez trop lentement au point de corde ou que vous accélérez trop tôt, vous pouvez taper le mur à la sortie. Ou alors mal appuyer sur l'accélérateur, en devant accélérer, relâcher et accélérer de nouveau et perdre du temps."

La ligne droite arrière

"Dans cette longue ligne droite, vous avez du temps pour regarder les réglages et faire des ajustements. Si vous devez changer la répartition du freinage ou n'importe quoi d'autre dans la vraie voiture, vous le faites avant le virage 2."

Virage 2

"Dans la vraie voiture, vous passez dans une zone ombragée. C'était très difficile l'an dernier sur le mouillé car vous arriviez sur une zone avec beaucoup de lignes peintes. André [Lotterer] et moi nous sommes percutés ici car c'était très glissant hors trajectoire. J'ai bloqué les roues et je l'ai percuté à l'arrière. Le virage est une courbe à droite à 90°. Pour moi, il faut bien freiner. C'est un circuit où vous pouvez emmener de la vitesse. La sortie n'est pas vraiment la clé ici, c'est plutôt le freinage et la vitesse minimale."

Virage 3

"Entre les virages 2 et 3, il faut préparer la voiture pour la chicane en l'amenant complètement du côté droit [de la piste]. Dans le simulateur, la chicane est bien plus rapide, on touche légèrement les freins et puis on relâche l'accélérateur. C'est une séquence rapide. Dans la réalité, on freine vraiment et il faut bien faire tourner la voiture à gauche puis à droite. Il faut utiliser un maximum de vibreur pour faire tourner la voiture."

Virage 5

"Ensuite vient une petite ligne droite qui tourne à gauche puis à droite pour le virage 5, un virage compliqué. Le mur vous accroche un peu, il n'est pas lisse. Il faut être très prudent pour ne pas toucher le mur avec la roue intérieure au point de corde. On a vu plusieurs personnes en qualifications toucher le mur à la sortie avant d'arriver à l'épingle très serrée à droite."

Virage 6

"La surface de la route change un peu ici, ce n'est plus du tarmac, c'est du béton. La zone de freinage est en descente et est assez bosselée. C'est une zone où j'ai fait l'un de mes plus beaux dépassements en saison 4 contre Jean-Éric Vergne. Comme c'est une épingle serrée, vous pouvez reprendre un peu de temps avec une bonne efficacité sur les freins. Ensuite, on fait tourner la voiture pour sortir du mieux qu'on peut."

"Il faut travailler sur tout, le freinage, garder une bonne vitesse et bien ressortir. Il ne faut pas sortir trop large car il faut placer la voiture pour revenir vers le côté droit, avant une séquence à moyenne vitesse, avec deux virages à gauche."

Virages 7 et 8

"Quand vous prenez le premier point de corde, on peut quasiment considérer la séquence comme un seul virage. On entre avec beaucoup de vitesse dans le virage à gauche, en utilisant toute la piste à la sortie et presque immédiatement il faut rentrer de nouveau dans un gauche rapide. On utilise toute la piste à la sortie et ensuite il faut juste prendre les deux derniers virages du mieux qu'on peut."

Virages 9 et 10

"À ce moment du tour, les pneus sont assez chauds, surtout en course. Il faut encore faire une bonne zone de freinage. On freine en ligne droite pour un gauche à 90°. Pour l'avant-dernier virage, il faut utiliser les 3/4 de la route à la sortie, pas toute la piste car il faut ramener la voiture le plus possible pour emmener de la vitesse dans le dernier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée."

Vous pourrez suivre la quatrième manche du Race at Home Challenge ce samedi 16 mai à 16h30 sur Motorsport.tv, le site de la Formule E, ainsi que son Facebook, Youtube, Twitter et Twitch.