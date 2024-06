Qui sont les 24 qualifiés pour l'Hyperpole aux 24H du Mans ?

À l'issue des essais qualificatifs disputés mercredi soir pendant une séance d'une heure, on connaît les 24 qualifiés pour participer à l'Hyperpole des 24 Heures du Mans, jeudi soir de 20h à 20h30. Ils seront seulement huit par catégorie à pouvoir bénéficier d'une piste au trafic par conséquent fortement réduit. La piste libre et les conditions avec des pneus neufs et un réservoir allégé devraient offrir, comme lors des quatre dernières éditions, un magnifique spectacle en matière d'exercice du tour rapide.

Avec un plateau garni de 23 Hypercars cette année, les places dans ce top 8 valaient très cher, alors que la position sur la grille samedi après-midi pourrait compter plus qu'auparavant.

Rappel des règles

Pendant l'Hyperpole, il est interdit de rentrer les voitures dans leur garage





Pendant l'Hyperpole, il est interdit de ravitailler





Pour la catégorie LMGTE Am, seul un pilote Bronze peut participer à l'Hyperpole





Une grille de départ provisoire sera établie après l'Hyperpole et la grille de départ définitive sera établie une heure après la fin du warm-up





Si une voiture qualifiée pour l'Hyperpole ne réalise aucun tour chronométré lors de cette séance : sauf cas particulier, elle sera placée sur la grille à l'arrière du groupe de voitures de même catégorie ayant participé à l'Hyperpole

Les 8 qualifiés en Hypercar

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann Photo de: Rainier Ehrhardt

15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann 3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Sébastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon 50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen 35 Alpine Endurance Team Alpine A424 Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi 2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Earl Bamber Alex Lynn Alex Palou 51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor 12 Hertz Team JOTA Porsche 963 Will Stevens Norman Nato Callum Ilott

Les 8 qualifiés en LMP2

#37 Cool Racing Oreca 07: Gibson: Lorenzo Fluxa, Malthe Jakobsen, Ritomo Miyata Photo de: Alexander Trienitz

37 Cool Racing Oreca 07-Gibson Lorenzo Fluxa Malthe Jakobsen Ritomo Miyata 14 AO by TF Oreca 07-Gibson PJ Hyett Louis Deletraz Alex Quinn 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Ben Keating Filipe Albuquerque Ben Hanley 65 Panis Racing Oreca 07-Gibson Rodrigo Sales Mathias Beche Scott Huffaker 28 IDEC Sport Oreca 07-Gibson Paul Lafargue Job van Uitert Reshad de Gurus 10 Vector Sport Oreca 07-Gibson Ryan Cullen Patrick Pilet Stéphane Richelmi 33 DKR Engineering Oreca 07-Gibson Alexander Mattschull Rene Binder

Laurents Horr 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Oliver Jarvis Bijoy Garg Nolan Siegel

Les 8 qualifiés en LMGT3

#77 Proton Competition Ford Mustang LMGT3: Ryan Hardwick, Zacharie Robichon, Benjamin Barker Photo de: Rainier Ehrhardt

77 Proton Competition

Ford Mustang GT3 Ben Barker Ryan Hardwick Zacharie Robichon 70 Inception Racing McLaren 720S GT3 Evo Brendan Iribe Ollie Millroy Frederik Schandorff 82 TF Sport Corvette Z06 GT3.R Daniel Juncadella Hiroshi Koizumi Sebastien Baud 60 Iron Lynx

Lamborghini Huracan GT3 Evo2 Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera 92 Manthey PureRXcing Porsche 911 GT3 R Aliaksandr Malykhin Joel Sturm Klaus Bachler 27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas 66 JMW Motorsport Ferrari 296 GT3 Giacomo Petrobelli Larry ten Voorde Salih Yoluc 777 D'station Racing Aston Martin Vantage GT3 Satoshi Hoshino Marco Sorsensen Erwan Bastard